Lecco. Il mercato torna in centro per la Fase 2: buona la ‘prima’

Torna il mercato a Lecco si trasferisce eccezionalmente sul viale Dante per la Fase2

Pareri positivi sulla nuova location ma non sarà per sempre

LECCO – Una soluzione temporanea che però non dispiace, anzi: dopo lo stop per l’emergenza sanitaria, con l’inizio della Fase 2 è di nuovo tempo di mercato anche a Lecco e, per la prima volta dopo anni, le bancarelle sono tornate in centro.

Il Comune ha deciso di trasferire il mercato cittadino, al momento solo fino al 16 maggio, lungo il controviale di Viale Dante. Una soluzione possibile per il numero ridotto di bancarelle, limitate a quelle di generi alimentari, in tutto 16 il mercoledì e 18 banchi il sabato.

Spostare l’intero mercato non sarebbe stata cosa semplice e per questo il progetto, di cui da tempo si discute, è rimasto ancora inattuato.

Nel frattempo, l’esordio sul viale Dante ha raccolto pareri positivi. Felici gli ambulanti: “C’è sicuramente più passaggio qui che alla Piccola, – ci dice un operatore – gente ne sta arrivando questa mattina e siamo contenti di poter tornare a lavorare”.

Positivo anche il commento dei clienti, soprattutto per gli abitanti del centro, non costretti a spostarsi fino all’ex scalo ferroviario per fare compere. Qualche piccolo malumore, ci dicono, c’è stato nella prima mattinata da parte di un paio di residenti dei palazzi affacciati al viale che necessitavano di uscire con l’auto dalla propria abitazione. “E’ il primo giorno, la prossima volta tutti saranno più organizzati” sottolinea un ambulante.

Gli ingressi sono cadenzati (2 per banco) per un massimo di 32 persone il mercoledì e 36 persone il sabato. Nessuna coda comunque all’ingresso e il viale era abbastanza ampio da consentire il passaggio senza alcun tipo di affollamento. All’accesso, viene misurata la temperatura corporea ed era presente la polizia locale per monitorare la situazione.