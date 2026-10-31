Lecco, il Ninfeo della biblioteca torna a splendere: conclusi i lavori di restauro

Inaugurata l’area nel giardino della biblioteca civica Uberto Pozzoli, al termine dell’intervento di consolidamento e recupero

Gli scavi archeologici hanno portato alla luce le antiche vasche delle fontane e i camminamenti del parco del Castello

LECCO – Un angolo di storia restituito alla città, un patrimonio architettonico che torna a essere visibile e fruibile. È stato inaugurato nel pomeriggio di oggi, sabato 31 ottobre, il Ninfeo nel giardino della biblioteca civica Uberto Pozzoli di Lecco, al termine delle opere di consolidamento e restauro che hanno interessato la struttura e l’area circostante.

Un intervento atteso, che ha permesso di recuperare un manufatto risalente al Settecento, da tempo bisognoso di opere di messa in sicurezza. «Un bellissimo momento – ha commentato il sindaco di Lecco Filippo Boscagli –. Questo progetto nasce con la passata Amministrazione, che ringraziamo, e in particolare l’ex assessore ai Lavori pubblici Maria Sacchi, oggi presente. Restituiamo alla città uno spazio di bellezza, spesso nemmeno troppo conosciuto dagli stessi cittadini di Lecco. Restituiamo un pezzo della nostra identità e della nostra storia: un luogo da vivere».

Alla cerimonia erano presenti, oltre al primo cittadino, l’assessore ai Lavori pubblici Stefano Parolari, l’assessore Alessandra Rota, la vicepresidente del Consiglio Virginia Tentori e appunto l’ex assessore Maria Sacchi. A illustrare il percorso che ha portato al recupero sono intervenuti l’architetto Roberto Segattini, progettista e direttore dei lavori, Eros Zanotti per l’impresa esecutrice e l’ingegner Alessio Caligari, che ha approfondito gli aspetti tecnici dell’intervento. Presente anche l’archeologa Margherita Malvaso, che ha seguito le attività di indagine archeologica.

Un intervento tra consolidamento e tutela

Il recupero del Ninfeo si inserisce in un progetto di riqualificazione che ha dovuto affrontare una situazione strutturale delicata. Già nell’ottobre 2024, durante una commissione consiliare, l’allora assessore Maria Sacchi aveva evidenziato le condizioni critiche del muro, da anni puntellato e soggetto a un progressivo cedimento. Da qui la decisione di procedere con un intervento organico, inizialmente finanziato con uno stanziamento di 250mila euro.

La sfida tecnica, come illustrato durante la presentazione, è stata quella di recuperare e consolidare la struttura senza compromettere la componente decorativa del manufatto, preservandone le caratteristiche storiche e architettoniche. Un lavoro che ha richiesto attenzione nelle diverse fasi operative e un confronto costante con gli enti preposti alla tutela.

Le sorprese emerse dagli scavi

A rendere più articolato il percorso sono state soprattutto le scoperte archeologiche durante le operazioni di scavo. Nell’area sono infatti riemerse le vasche delle antiche fontane e alcune superfici pavimentali riconducibili ai vecchi camminamenti del parco del Castello, testimonianze che non erano state individuate in fase progettuale.

I ritrovamenti hanno richiesto ulteriori approfondimenti, il censimento delle strutture emerse e l’adeguamento di alcune lavorazioni. Durante il cantiere si è reso necessario anche intervenire su elementi strutturali non inizialmente previsti, tra cui due contromuri, e modificare le quote di scavo in corrispondenza delle vasche in pietra.

Proprio queste circostanze avevano determinato uno slittamento dei tempi di conclusione, con una proroga di 90 giorni approvata dal Comune nel luglio scorso, senza maggiori costi per l’ente.

Con l’inaugurazione di oggi il Ninfeo torna dunque a essere parte del giardino della biblioteca, non più soltanto come testimonianza di un passato da conservare, ma come spazio da riscoprire e vivere, nel cuore della città.