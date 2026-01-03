Lecco. Il nuovo nido “La Vigna” apre le porte per l’Open Day

L’Open day si terrà sabato 10 gennaio dalle 9:30 alle 11:30

Da settembre nascerà il nuovo polo educativo 0-6 anni

LECCO – Sabato prossimo, 10 gennaio, dalle 9:30 alle 11:30 si terrà l’Open Day nel nuovo asilo nido “La Vigna“, sito a Maggianico in via alla Fonte 7. Il nuovo nido aprirà le porte a settembre 2026 e raccoglierà l’eredità del Centro Prima Infanzia “Il Girotondo” valorizzando l’esperienza della sezione “Primavera”.

Il nome scelto deriva dal fatto che nel giardino della Scuola San Giuseppe, ente gestore della struttura, c’è una vite simbolo di crescita e di cura. Desiderio di cura che contraddistingue il team delle educatrici e delle docenti che, ispirandosi all’approccio di educatori come Loris Malaguzzi, intendono sottolineare l’importanza della relazione e della comunità.

Dopo quasi 30 anni di attività con il Centro Prima Infanzia ”Il Girotondo”, la parrocchia ha deciso di compiere un ulteriore passo aprendo un nido parrocchiale per dar vita a un vero e proprio polo educativo 0-6 anni. Un ambiente integrato in cui i diversi servizi – nido e scuola dell’infanzia – collaborano in modo coordinato per garantire un percorso unitario di crescita e apprendimento.

Il polo rappresenta un modello educativo che promuove continuità pedagogica e collaborazione tra professionisti. Infatti, educatori del nido e insegnanti della scuola dell’infanzia lavoreranno insieme, condividendo osservazioni, obiettivi e metodologie. La simbiosi sarà anche nella continuità degli spazi e dei linguaggi educativi: ambienti, materiali, ritmi e stili comunicativi dialogano tra loro, facilitando la transizione tra le diverse fasce d’età.

L’obiettivo, quindi, è quello di costruire un ambiente in cui cura, sviluppo, apprendimento e relazione siano garantiti da un lavoro educativo competente, ispirato ai principi di continuità, gradualità e centralità del bambino in un’ottica inclusiva e di apertura verso altre culture, fedi e religioni.

Per avere ulteriori dettagli e conoscere il progetto educativo è gradita una conferma di presenza all’Open Day tramite mail inviata a: sangiuseppemaggianico@gmail.com o telefonicamente al 0341422460.