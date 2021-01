Lecco. Il nuovo oratorio: venerdì si dà inizio ai lavori nell’area ex Faini

Venerdì il via ai lavori per il nuovo oratorio a Lecco

Un altro importante tassello del Centro di Comunità San Nicolò

LECCO – Un intervento fortemente voluto e a lungo atteso, ma oggi tutto è pronto: venerdì mattina sarà dato il via ai lavori che cambieranno il volto dell’oratorio San Luigi di Lecco.

Il cantiere riguarderà l’area ex Faini, 19 mila metri quadrati in passato occupati dalla omonima azienda a ridosso della Basilica, che quarant’anni fa l’allora prevosto Mons. Enrico Assi aveva deciso di acquistare.

Una riqualificazione dell’attuale oratorio che era stata messa nero su bianco in un primo progetto presentato nel 2016 (vedi articolo) ma sembra ci siano diverse novità nel piano definitivo dell’intervento che sarà svelato venerdì in occasione dell’avvio dei lavori.

Con il nuovo oratorio inizia il sogno del Centro di Comunità San Nicolò, un ridisegno complessivo di cui fa parte anche la ristrutturazione, già conclusa, della scuola dell’infanzia e la riqualificazione, avviata lo scorso anno, del vecchio cine-teatro Aquilone e della cappella annessa (vedi articolo).

Fa parte di questo ridisegno, che sarà eseguito in più lotti, anche la “Casa della Carità”, in via San Nicolò, che sarà articolata in una serie di locali per ospitare le diverse opere della Parrocchia, del Decanato e della Zona pastorale destinate a iniziative di formazione e accoglienza.