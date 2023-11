Lecco, il nuovo vice questore vicario Anna Leuci è arrivato in città

Presentata questa mattina la nuova numero due della Questura di Lecco

“Sono felice dell’incarico che mi è stato affidato, il mio impegno sarà di assoluto supporto al Questore”

LECCO – Anna Leuci è il nuovo Vicario del Questore di Lecco, ha preso il posto di Sergio Vollono che è andato in quiescenza nei primi di ottobre. 53 anni, originaria di Grazzanise (CE), sposata e madre di due figli, fino al 12 novembre scorso è stata Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sanremo.

“Un arrivo molto desiderato perché abbiamo trascorso oltre un mese in assenza del vicario che è una figura di snodo tra il Questore e i funzionari e ricopre incarichi di assoluto rilievo nelle relazioni inter istituzionali – ha detto il Questore Ottavio Aragona -. Arriva da un incarico in una città, Sanremo, che ha problematiche molto importanti che richiedono professionalità molto complesse, perciò sono contento della scelta fatta dal Ministero perché ha una professionalità molto solida”.

“Siamo molto felici di averla accolta perché la Questura di Lecco richiede questo tipo di professionalità per le risposte che dobbiamo dare per molteplici eventi di ordine pubblico che la Questura gestisce, in primis il campionato di serie B che vede la Calcio Lecco protagonista – ha continuato il Questore -. Auguro un buon lavoro al nuovo numero due della Questura di Lecco”.

“Nei prossimi giorni avrò modo di conoscere tutte le autorità e le forze di polizia del territorio – ha detto Anna Leuci -. Sono felice dell’incarico che mi è stato affidato e per me è la prima volta che sono chiamata a svolgere le funzioni di Vicario, il mio impegno sarà di assoluto supporto al Questore. Mi auguro che la mia strada prosegua in questa bellissima città”.

Titolo di studio

Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Macerata nell’anno 1994

Esperienza professionale

Frequentatore dell’VI corso quadriennale per Funzionari presso l’Istituto Superiore di Polizia in Roma, dal dicembre 1989 al dicembre 1993;

Frequentatore dell’82° corso di formazione per Vice Commissari presso l’Istituto Superiore di Polizia in Roma, dal gennaio al novembre 1994;

Dirigente Digos della Questura di Vercelli dal novembre 1994 al dicembre 1995;

Dirigente Digos e Vice Capo di Gabinetto della Questura di Novara dal dicembre 1995 al settembre 2006;

Dirigente della Pas e infine dell’Uff. Personale della Questura di Novara da ottobre 2006 a gennaio 2008;

Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vigevano (PV) dal gennaio 2008 al gennaio 2020;

Dirigente dell’UPGSP di Genova dal 10 gennaio 2020 al 29 maggio 2022.

Direzione e partecipazione a diversi servizi di ordine pubblico di rilevanza nazionale e internazionale: G8 dell’Aquila, G8 di Genova, GS di Varese, diverse volte alla TAV in Val di Susa, manifestazioni di rilievo di carattere politico, sindacale calcistico e in ultimo gestione e direzione di tutti i servizi connessi alla manifestazione canora del Festival di Sanremo.