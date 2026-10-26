Lecco, il sindaco Boscagli incontra il segretario generale Ugl Capone

Al centro del confronto il dialogo tra istituzioni locali e organismi nazionali

Ipotesi di future collaborazioni con la città attraverso progetti e percorsi di approfondimento

LECCO – Incontro istituzionale questa mattina a Palazzo Bovara tra il sindaco di Lecco, Filippo Boscagli, il segretario generale dell’Ugl (Unione Generale del Lavoro), Francesco Paolo Capone, e la responsabile delle relazioni istituzionali del sindacato, Ada Fichera.

Al centro del confronto il valore del dialogo tra gli enti locali e gli organismi nazionali, comprese le istituzioni governative e le realtà di rappresentanza. Un’occasione per approfondire il ruolo della collaborazione istituzionale nella condivisione di strumenti di analisi utili alle politiche pubbliche e alla diffusione di buone pratiche amministrative.

In questo ambito si inserisce anche l’attività del centro studi Lab dell’Ugl, che promuove percorsi di approfondimento e analisi sui temi di interesse pubblico.

Nel corso dell’incontro è emersa inoltre la volontà condivisa di sviluppare nuove occasioni di collaborazione, con la possibilità di coinvolgere Lecco nei progetti e nelle iniziative di approfondimento che saranno avviati nei prossimi anni.