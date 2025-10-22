Lecco, il Sottosegretario di Stato all’Interno Molteni in visita alla Questura

Molteni è stato accolto dal Questore Marrazzo e dal Prefetto Ponta

LECCO – Nel pomeriggio di lunedì 20 ottobre, il Sottosegretario di Stato all’Interno Nicola Molteni ha fatto visita alla Questura di Lecco, dove è stato accolto dal Questore della provincia Stefania Marrazzo.

Una giornata significativa per la Questura di Lecco, nel corso della quale il Sottosegretario, anche alla presenza del Prefetto della provincia di Lecco dott. Ponta, ha incontrato i funzionari, una rappresentanza del personale in servizio presso la Questura, la Polizia Stradale e la Polizia Ferroviaria, l’A.N.P.S. e le organizzazioni sindacali.

Dopo il saluto di benvenuto del Questore e un breve punto di situazione sull’attività svolta dalla Polizia di Stato sul territorio lecchese, il Sottosegretario ha espresso gratitudine e apprezzamento per l’operato quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia di Stato e dell’Amministrazione civile dell’Interno della provincia di Lecco.