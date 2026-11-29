Il caso riguarda una professoressa del liceo Manzoni

Il Tribunale di Lecco ha accolto il ricorso contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito e la dirigenza scolastica

LECCO – Nove classi per quasi 200 studenti: un carico di lavoro giudicato incompatibile con la condizione di una docente, madre e caregiver principale di una figlia con disabilità grave. Il Tribunale di Lecco ha dato ragione all’insegnante, accogliendo integralmente il ricorso d’urgenza presentato contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito e la dirigenza scolastica del liceo Manzoni.

Con un’ordinanza cautelare emessa il 25 novembre e comunicata alle parti il 27, il Giudice del Lavoro, Federica Trovò, ha disposto la riduzione a un massimo di cinque classi assegnate a una docente di Filosofia e Storia al Liceo Classico e Linguistico “A. Manzoni” di Lecco, oppure l’adozione di analoghi accomodamenti ragionevoli concordati con la lavoratrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese legali, liquidate in oltre 1.750 euro oltre agli accessori di legge.

La vicenda, seguita dalla UIL Scuola attraverso il pool legale regionale della Lombardia e con il patrocinio dell’avvocato Carmelo Spinella, riporta al centro il tema della conciliazione tra attività lavorativa e assistenza familiare, oltre a quello della distribuzione del carico didattico.

Per l’anno scolastico 2026/2027 alla docente erano state assegnate 18 ore di Filosofia distribuite su nove classi, per un totale di circa 194 studenti. Una situazione che la professoressa, madre di una quindicenne con disabilità grave riconosciuta ai sensi della Legge 104 e con un altro figlio minorenne a carico, aveva ritenuto insostenibile anche alla luce del proprio delicato quadro di salute. La richiesta di ridurre il numero delle classi era stata respinta, nonostante l’amministrazione avesse previsto alcune agevolazioni organizzative, tra cui il sabato libero e l’ingresso non prima delle 9.

Da qui la decisione di rivolgersi al giudice, che nel pronunciarsi ha richiamato la normativa nazionale ed europea in materia di tutela dei caregiver e di accomodamenti ragionevoli, citando anche la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea dell’11 settembre 2025 e l’articolo 5-bis della Legge 104, introdotto dal decreto legislativo 62/2024.

Nel provvedimento, il magistrato ha sottolineato l’impatto che la gestione di nove classi e quasi 200 alunni comporta sul piano didattico, organizzativo e relazionale. Contestata inoltre la mancata adeguata motivazione da parte dell’amministrazione sull’impossibilità di individuare soluzioni alternative, anche in considerazione della perdita di continuità didattica per le classi già seguite dalla docente nel precedente anno scolastico.

L’ordinanza impone dunque al Ministero e alla dirigente scolastica di intervenire immediatamente, riducendo le classi assegnate alla professoressaa non più di cinque oppure individuando soluzioni equivalenti, condivise con la lavoratrice. L’Ufficio scolastico territoriale di Lecco ha già trasmesso alla dirigente del Manzoni una comunicazione per sollecitare l’esecuzione del provvedimento nell’anno scolastico in corso.

“Questa ordinanza rappresenta un risultato fondamentale per la tutela dei diritti nella scuola pubblica e per la dignità di chi vive ogni giorno il delicato equilibrio tra impegno professionale e assistenza familiare”, commenta Francesco Fusco, segretario provinciale della UIL Scuola di Lecco. “Grazie al lavoro sinergico tra la segreteria territoriale e il pool legale regionale della UIL Scuola Lombardia, viene ribadito un principio di civiltà giuridica: l’organizzazione scolastica deve coniugare funzionalità del servizio, continuità didattica e attenzione concreta alle persone, senza scaricare carichi sproporzionati sui lavoratori caregiver”.