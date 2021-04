Interrotta in mattinata, a causa del vento, l’attività del drive through dei tamponi al Bione

Le raffiche mettevano a rischio la sicurezza. Utenti dirottati in ospedale

LECCO – Il forte vento sul lecchese, se per ora non ha fatto danni, ha creato sicuramente dei disagi ad alcuni utenti che in mattinata si erano recati al punto tamponi del Bione, dedicato agli studenti e al personale scolastico.

Gli operatori del drive through, a metà della mattina, hanno dovuto interrompere l’attività di esecuzione dei tamponi a causa delle raffiche di vento per questioni di sicurezza essendo una struttura allestita con dei tendoni.

Alcuni degli utenti, la maggior parte genitori che accompagnavano i figli a fare l’esame, sono stati mandati all’ospedale per poter effettuare il tampone. Cinque, un numero limitato per fortuna, gli appuntamenti in programma che sono stati spostati in ospedale anche se, ci contatta una mamma, non sono comunque mancati disagi:

“Si tratta di tamponi su appuntamento, potevano almeno avvisarci con una chiamata – spiega il genitore – Mi sono recata al punto tamponi del Bione con mia figlia di due anni, che aveva 39° di febbre. Avendo mio marito positivo Covid, volevamo capire se anche la bimba fosse stata contagiata, per questo avevamo prenotato il tampone. Non potendolo effettuare al Bione, ci siamo recate in ospedale e ci siamo messe in file. Abbiamo dovuto attendere un’ora e mezza prima del tampone”.