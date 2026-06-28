Lecco, il vento fa slittare i fuochi della Festa del Lago a lunedì

Lo spettacolo conclusivo della 70^ edizione non si terrà questa sera: nuova data fissata per domani, lunedì, con inizio alle 22:30

Il gran finale della Festa del Lago slitta di un giorno: il vento ferma i fuochi d’artificio, mentre è atteso un calo delle temperature dopo l’ondata di caldo

LECCO – Gli organizzatori hanno deciso di attendere fino all’ultimo, nella speranza che il vento concedesse una tregua e che le condizioni del lago migliorassero al punto da consentire lo svolgimento dello spettacolo pirotecnico. Sul lungolago, intanto, erano già molte le persone assiepate in attesa del tradizionale spettacolo pirotecnico, appuntamento conclusivo della 70ª Festa del Lago e della Montagna. Solo intorno alle 22:45 è arrivata però la decisione di rinviare a domani, lunedì, i fuochi d’artificio con inizio alle 22:30.

La scelta è stata assunta di comune accordo tra il fuochista (figura professionale specializzata nell’accensione dello spettacoli pirotecnici) e gli organizzatori LTM – Lecchese Turismo Manifestazioni e il Comune di Lecco, alla presenza dell’assessore Marco Caterisano, del sindaco Filippo Boscagli, del prefetto di Lecco Paolo Giuseppe Alfredo Ponta, della presidente della Provincia di Lecco Alessandta Hofmann e dei vertici delle forze dell’ordine.

Dopo aver valutato il perdurare delle forti raffiche di vento che continuano a interessare la città e il lago, è stato deciso di rinviare lo spettacolo per garantire le necessarie condizioni di sicurezza.

La Festa del Lago e della Montagna celebra quest’anno la sua 70ª edizione, confermando una tradizione che affonda le radici nel 1956, quando l’Elma organizzò la prima Festa del Lago con la statua di San Nicolò, inaugurata l’autunno precedente all’altezza di Punta Maddalena, alla Malpensata. Da allora la manifestazione ha unito gli aspetti civili e religiosi della ricorrenza, mantenendo anche la benedizione del lago, iniziata nel 1937 per iniziativa dell’allora prevosto di Lecco, monsignor Giovanni Borsieri.

Il programma, curato da LTM – Lecchese Turismo Manifestazioni con il contributo del Comune di Lecco, si è aperto in mattinata con i giochi gonfiabili per bambini sul Lungolario Isonzo. Nel pomeriggio il coro Shekinah si è esibito nella Basilica di San Nicolò, dove monsignor Bortolo Uberti ha poi celebrato la Santa Messa.

A seguire hanno trovato spazio i momenti più significativi della tradizione, con la processione delle Lucie e la benedizione del lago davanti alla statua di San Nicolò. L’unica modifica al programma riguarda dunque lo spettacolo pirotecnico, rinviato a lunedì a causa delle condizioni meteorologiche.

Le celebrazioni per il 70° anniversario proseguiranno inoltre venerdì 3 luglio con un appuntamento straordinario: intorno alle 17 è previsto il sorvolo della città e del lago da parte della Pattuglia Acrobatica Nazionale delle Frecce Tricolori, iniziativa realizzata con il sostegno del Comune e della Provincia di Lecco.