30 differenti espositori e la giostra per i bambini dal 4 al 26 dicembre

L’allestimento del villaggio passa attraverso la collaborazione della società International Group di Padova

LECCO – Prende sempre più forma l’offerta turistica della città per il periodo natalizio. La giunta comunale di Lecco ha infatti ha approvato la nuova edizione del Villaggio di Natale, che troverà spazio dal 4 al 26 dicembre, in piazza Cermenati.

“Vogliamo dare ai turisti e a tutti i cittadini lombardi un ulteriore buon motivo per venire a Lecco nel mese di dicembre – dichiara l’assessore all’Attrattività territoriale Giovanni Cattaneo -. L’attrattività della nostra città cresce grazie al contributo di tutti: in questi giorni gli uffici del Comune hanno lavorato a stretto contatto con Confcommercio Lecco per organizzare gli spazi della piazza. Siamo arrivati a una proposta condivisa che darà la possibilità ai visitatori sia di curiosare tra le casette e acquistare i regali natalizi sia di fermarsi per una pausa sui tavolini di bar e ristoranti”.

L’allestimento del villaggio passa attraverso la collaborazione della società International Group di Padova che si è impegnata a portare a Lecco 30 differenti espositori. Per l’occasione farà il suo ritorno in piazza anche la giostra dedicata ai bambini, per un’esperienza in grado di coinvolgere cittadini e visitatori di tutte le età.