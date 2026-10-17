Lecco. Illuminazione nei rioni: accesi i pali luce a Laorca e Rancio

L’intervento previsto dal Piano Rioni

LECCO – Nuovi punti luce per migliorare la sicurezza e la vivibilità dei rioni cittadini. Sono stati montati di recente e sono già funzionanti i pali dell’illuminazione pubblica previsti dal Piano Rioni nelle zone di Laorca e Rancio, dove gli interventi di riqualificazione stanno interessando diversi percorsi pedonali e collegamenti tra le vie dei quartieri.

A Laorca le opere riguardano l’area compresa tra via Ramello e corso Monte San Gabriele, oltre a via Luigi da Porto. A Rancio, invece, i lavori interessano via San Giuseppe, via Boiardo e il raccordo tra via Monte Sabotino e via Gorizia. L’accensione dei nuovi lampioni permette di illuminare i passaggi pedonali, migliorando le condizioni di visibilità e rendendo più agevole percorrere queste strade e scalinate anche dopo il tramonto.

L’intervento si inserisce nel Piano Rioni approvato dalla precedente amministrazione guidata dal sindaco Mauro Gattinoni e inserito nel Programma triennale delle opere pubbliche 2025-2027. Il progetto complessivo, dal valore di 625.250 euro, prevede una serie di opere diffuse per riqualificare gli spazi pubblici e recuperare percorsi storici, con particolare attenzione alla sicurezza e alla fruibilità da parte dei residenti.

Oltre all’illuminazione, il programma comprende il rifacimento delle pavimentazioni, il recupero delle scalinate e la posa di corrimani, con l’obiettivo di restituire ai cittadini passaggi più curati e facilmente percorribili.

I nuovi punti luce rappresentano così un miglioramento concreto nella vita quotidiana dei rioni: una maggiore visibilità lungo i percorsi pedonali può contribuire a far sentire più sicuri i residenti e a favorire l’utilizzo degli spazi pubblici anche nelle ore serali.

Il Piano Rioni coinvolge anche altre zone della città, tra cui Acquate, Maggianico e Chiuso, con interventi pensati per valorizzare il patrimonio urbano e migliorare i collegamenti tra i diversi nuclei storici.