Lecco. Immaginando il nuovo Oratorio di San Nicolò, sarà realtà a fine 2024

Tour immersivo nei lavori in corso per dare vita al nuovo Oratorio, pronto a fine anno

Tanto verde e più ingressi per accedere alla struttura da diversi punti della città. Uno spazio aperto che guarda alla Lecco che verrà

LECCO – Comincia a stagliarsi verso l’alto, quasi a elevarsi verso Dio, la struttura di quello che sarà il nuovo oratorio ‘San Luigi’ della Parrocchia di San Nicolò, a cui Lecco potrà dare il benvenuto a fine 2024. I lavori stanno procedendo a buon ritmo e il progetto sta prendendo forma, con soddisfazione di Mons. Davide Milani, prevosto di Lecco, che ha aperto le porte insieme all’architetto Giorgio Melesi, progettista e direttore delle opere, dell’area ex Faini per mostrare il cammino compiuto fino a questo momento per vedere l’alba di un nuovo luogo di aggregazione in città.

Anche se l’obiettivo è andare oltre le mura e comprendere quanto potrà essere importante lo sviluppo di una costruzione simile a Lecco, soprattutto per i giovani fruitori. “Stiamo rispettando le tempistiche – comunica con compiacimento Mons. Milani – ma vogliamo guardare oltre la struttura e fare un lavoro con i ragazzi della comunità, perché quello che si sta realizzando qui non è solo un immobile, ma un progetto pastorale. Insieme alla Comunità Pastorale Madonna del Rosario, a Fondazione Cariplo e a ‘Generazioni in Piazza’, oltre che all’Istituto Toniolo, stiamo per lanciare un’indagine per capire chi sono i giovani lecchesi. Le esigenze sono cambiate, non sono più le stesse di quarant’anni fa, o magari sono le stesse ma si esprimono in modi differenti. Adesso è il momento di coinvolgere le persone, di far crescere la voglia e il desiderio verso questo nuovo spazio, che guarda avanti, al futuro, alla Lecco che verrà”.

Un progetto “aperto” e verde

Ad addentrarsi nei tecnicismi del progetto relativo al nuovo oratorio l’architetto Melesi, che nel suo racconto illustra quello che sarà l’area una volta conclusi gli interventi, facendo lavorare l’immaginazione dei presenti, catapultandoli direttamente alla fine dell’anno, quando tutto sarà compiuto.

“L’edificio che ospiterà l’oratorio sarà attorniato da una zona completamente verde, che farà da filtro tra la città e la struttura interna. La porzione lungo via Parini si affaccerà su un’area parcheggio situata all’interno di un bosco, con un collegamento a condurre verso l’entrata. Dando le spalle a via Parini, a sinistra dell’oratorio ci sarà il campo sportivo e a destra una vigna, due filari da venti metri, da cui nascerà il “vino del prevosto”. Sempre in zona del vitigno, una gradinata che raggiunge la struttura dell’oratorio. I due capannoni storici saranno mantenuti: uno conterrà attrezzature per il campo sportivo, l’altro sarà adibito a deposito, mentre i restanti verranno demoliti”, spiega Melesi.

Il muro che separa via Parini dall’area ex Faini sarà abbassato e delimitato da un parapetto in ferro per consentire la visione dello spazio dal marciapiede in strada, ancor prima di accedervi. Sarà possibile entrare nella nuova zona anche da via Ongania, fin dove si estenderà il campo sportivo. “I muri che fanno da perimetro alla strada saranno tolti, i marciapiedi allargati e ci si affaccerà su uno spazio verde, dove sorgerà un percorso pedonale che partirà da Via Ongania e raggiungerà il campanile e il sagrato della Chiesa di San Nicolò – sempre l’architetto – ad accompagnare i fruitori ci saranno un filare di pioppi e panchine, mentre verso il campanile saranno collocati degli ulivi. Girandogli intorno, attraversato sempre uno spazio verde e i campi da pallavolo e da pallacanestro, ci si ritroverà poi di fronte al sagrato, dove non ci sarà più l’ingresso attuale con la recinzione. L’accesso verrà arretrato e l’area diventerà uno spazio pubblico, da cui l’oratorio sarà completamente visibile”.

Un tratto del percorso pedonale che collega via Ongania al campanile avrà la conformazione di una rampa da cui girandosi si potrà ammirare, nelle giornate di bel tempo, lo spettacolo del Resegone. Passando a quello che sarà l’interno del nuovo oratorio, i due livelli avranno una suddivisione di funzioni simile: a destra gli spazi di servizio come cucina, dispensa e bar; mentre sulla sinistra ci saranno segreteria, depositi e bagni. Nel mezzo un grande spazio comune che permetterà le attività di gioco anche durante la stagione invernale, modulabile e ripensabile in base alle necessità che si presentano di volta in volta. Un ascensore fungerà da collegamento tra i due piani, anche se in realtà si tratterà di due zone autonome, accessibili separatamente dall’esterno.

Un sorriso donato per un nuovo futuro

Una volta terminato il progetto, attualmente le opere sono state completate al 40%, il vecchio oratorio sarà abbattuto. Dal costo complessivo di circa 4,5 milioni di euro, gli interventi sono stati sostenuti per gran parte dalla Parrocchia di San Nicolò di Lecco.

“In questi anni abbiamo anche fatto tante iniziative straordinarie per sostenere la realizzazione del nuovo oratorio – spiega Mons. Milani – adesso abbiamo ancora un debito di 500 mila euro da colmare. La raccolta fondi ‘Sorridi all’Oratorio’ avviata dalla parrocchia e inserita nel progetto ‘Generazioni in piazza’ servirà a saldarlo“.

Ecco come funzionerà ‘Sorridi all’Oratorio’: alcuni volontari scatteranno ai donatori una foto ricordo con una Polaroid. Una copia cartacea sarà consegnata al protagonista dello scatto, mentre la versione digitale servirà ad allestire il nuovo oratorio, creando un mosaico di volti e sorrisi. La donazione minima richiesta è di 10 euro, anche se tutti possono contribuire ai lavori donando ciò che possono.

La Parrocchia si occuperà anche di creare un Albo d’oro dei donatori dove verranno iscritti i nomi di chi ha devoluto cifre importanti: con 500 euro si potrà contribuire all’acquisto di un albero per il cortile e il giardino dell’oratorio, con 1000 euro di panchine e lampioni, con 10 mila euro alla realizzazione delle campate vetrate, infine con 25 mila euro agli allestimenti dello sport e 50 mila alla realizzazione di un’aula.

Nel corso del 2024 appaltati anche i lavori parte come la raccolta fondi del progetto ‘Generazioni in piazza’ realizzato dalla Parrocchia di San Nicolò con Fondazione Sacra Famiglia Onlus, Fondazione Caritas Ambrosiana e Consorzio Consolida, con il contributo di Fondazione Cariplo, che mirano alla realizzazione di una nuova piazza per la città che vedrà al centro proprio l’Oratorio e la parrocchia.

“Verrà costruito un nuovo modello di socialità – conclude il Prevosto di Lecco – uno spazio su cui si affacciano diverse realtà come la Caritas, la Basilica di San Nicolò, il Nuovo Aquilone Cinema Teatro, e interagiranno generazioni diverse”.

Finora quello che vi abbiamo raccontato lo abbiamo immaginato attraverso gli sguardi e le parole di Mons. Milani e dell’architetto Melesi, ma a fine 2024 questa fantasia diventerà una solida realtà che saprà a suo modo rivoluzionare la città.