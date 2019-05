Evento dedicato all’arte della pittura e della carta

Maestri indiani al lavoro in città, l’incontro con gli studenti del Medardo

LECCO- Si è conclusa con successo giovedì 2 maggio la manifestazione Lecco in Acquarello.

Evento il cui scopo è stato quello di dare lustro alla tecnica pittorica dell’acquarello attraverso il confronto tra artisti di fama mondiale e gli studenti del Liceo artistico Medardo Rosso, un percorso formativo per avvicinare l’acquarello e l’arte contemporanea alle nuove generazioni.



Gli artisti sono rimasti affascinati dalla città di Lecco cogliendo durante i loro workshop scorci e vedute particolari, attraverso le esercitazioni pittoriche anche gli studenti hanno potuto osservare con occhi diversi i luoghi per loro quotidiani.



Oltre all’opportunità di scoprire una tecnica pittorica fresca e versatile in tutte le sue interpretazioni, i ragazzi hanno realizzato fogli di carta fatta a mano con il maestro cartaio.



“Questo evento ha permesso ai nostri ragazzi di conoscere meglio l’acquarello come mezzo essenziale di espressione, una tecnica che necessita meditazione nel capire cosa fare al contrario di un lavoro digitale al computer per il quale il tempo scorre veloce, e far riflettere i ragazzi delle bellezze locali – ha commentato il prof. Mario Carzaniga del Liceo Medardo Rosso – Il valore aggiunto è stato quello di aver avuto con noi i maestri indiani che hanno insegnato tecniche diverse dalle nostre e arricchito il bagaglio culturale degli studenti”.



“Lecco in Acquarello” è stato promosso da Fabriano in Acquarello , Liceo Artistico Medardo Rosso Lecco ., Gruppo Aiuto Mesotelioma Onlus , Fotoclub Lecco , Grafiche Papini col patrocinio del Comune di Lecco , Confcommercio Lecco , Confindustria Lecco -Sondrio e sponsor Cartiera dell’ Adda