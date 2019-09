Lecco. In tanti alla cena di fine estate di CasAmica

Grande soddisfazione per tutti i partecipanti

Terza edizione per l’evento benefico organizzato da CasAmica

LECCO – Successo per la Cena di fine estate organizzata a scopo benefico dagli operatori di CasAmica Lecco, coordinati da Chiarella Masseglia, venerdì 27 settembre all’oratorio Don Bosco di Vercurago.

I partecipanti hanno apprezzato i piatti della cucina tradizionale lombarda, preparati da un gruppo di volontari sotto l’abile guida del cuoco Marco Cordioli che ha messo a disposizione la sua esperienza per questo evento. Altri volontari li hanno serviti con simpatia e attenzione agli ospiti, seduti ai tavoli accuratamente imbanditi e arricchiti con eleganti centrotavola offerti dal Centro Missionario Giovanile della parrocchia dei Cappuccini di Lecco.

La cena è stata intervallata da brevi ma significativi interventi; in particolare Gianfranco Scotti, noto in città come cultore del dialetto lecchese e raffinato interprete di brani letterari, ha allietato i presenti con letture tratte da opere di importanti autori lecchesi, Uberto Pozzoli, Luigi Manzoni e Michele Vedani, che hanno dipinto in modo suggestivo e coinvolgente lo stupendo paesaggio di Lecco e il carattere dei suoi abitanti.

Alessandra Scola ha presentato agli intervenuti la mission e l’attività di CasAmica Lecco, avvalendosi di un video molto efficace che portava gli spettatori proprio dentro la Casa, ricordava le tante iniziative promosse da CasAmica Lecco e si chiudeva con la straordinaria immagine di Papa Francesco in visita alla casa di Roma.

Anche l’Assessore ai Lavori pubblici di Lecco, Corrado Valsecchi, ha speso parole di apprezzamento per quanto CasAmica attua per il bene degli ospiti e per la proficua collaborazione che ha saputo instaurare con il Comune.

Particolarmente toccanti sono stati i ringraziamenti e gli incoraggiamenti rivolti ai Volontari da Lucia Vedani, che ha fondato e dà costante impulso e sostegno instancabile a CasAmica e dal marito Vincenzo Vedani. Egli ha lodato l’impegno e la capacità tipica della casa di Lecco, di proporre, organizzare e portate a compimento iniziative fondamentali per sostenere l’attività dell’Associazione, ricordando inoltre come i Volontari sappiano dare alle persone in difficoltà amore, aiuto concreto ma soprattutto speranza.

In chiusura poi Gianfranco Scotti, proprio a sottolineare il clima di serena convivialità della serata ha regalato momenti di puro divertimento, raccontando magistralmente storielle raffinate e spiritose.

E’ stata quindi un’esperienza positiva in cui si potevano ritrovare le due grandi ricchezze di Lecco: nelle poesie appariva il fascino dell’incantevole paesaggio e nell’allegra operosità dei Volontari si poteva riconoscere la tradizionale volonterosa imprenditorialità dei cittadini lecchesi.

“Un ringraziamento particolare deve ovviamente essere rivolto a tutti gli amici che con la loro presenza e la loro offerta hanno contribuito a sostenere tutte le attività a cui CasAmica Lecco dà vita per ospitare con affetto e sempre maggior efficacia i malati che vengono a curarsi in città e i loro parenti e farli sentire ‘a casa'”.