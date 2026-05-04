Lecco. In via Mentana un melograno simbolo di speranza e pace

Sabato 9 maggio l’iniziativa della Tavola Lecchese per la Pace

Vicino al melograno una targa con la scritta “basta guerre”

LECCO – Nella mattina di sabato 9 maggio alle ore 10 nell’aiuola di via Mentana, nelle vicinanze dell’Istituto Don Ticozzi, verrà messa a dimora una pianticella di melograno. Un gesto, questo nostro, che vuol essere un atto di rispetto e di vicinanza a tutti quei popoli che stanno subendo la guerra.

“Abbiamo scelto di piantare un piccolo melograno in quanto lo stesso è simbolo di vita e rinascita. Il melograno (rumaan in arabo) rappresenta la cultura e la resistenza palestinese contro l’eradicazione degli alberi nei territori occupati da Israele. Una iniziativa, quindi, tesa a creare un ponte ideale non solo con Gaza, ma anche per affermare il desiderio di Pace e sostegno a chi vive la drammaticità della guerra”.

“In questi giorni di nuovo conflitto, in violazione di ogni diritto internazionale, tra Israele e Stati Uniti da una parte e l’Iran dall’altra, la messa a dimora di un alberello di melograno assume un significato ancora più importante. Drammatico è il momento che stiamo attraversando: secondo le stime più recenti (2025) dell’Uppsala Conflict Data Program, i conflitti attivi restano oltre quota 100 tra guerre internazionali, civili e insurrezioni armate. Per operare affinché non si spezzino più vite umane, distruzioni e avvelenamento ambientale del Pianeta a causa delle guerre, a latere del melograno, posata anche una targa con la scritta ‘basta guerre'”.

In questa occasione sarà ricordato anche l’appuntamento con l’annuale Marcia della Pace organizzata dalla Tavola Lecchese Per La Pace per il prossimo 16 maggio.