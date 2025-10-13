Lecco inaugura il nuovo gattile comunale al Parco di Villa Guzzi

L’inaugurazione si svolgerà sabato 18 ottobre alle 10

“Si tratta di un intervento di grande valore per la città”

LECCO – Sarà presto inaugurato il nuovo gattile comunale di Lecco, situato al Parco di Villa Guzzi, in via allo Zucco 6. L’apertura al pubblico si terrà sabato 18 ottobre alle ore 10.

I lavori, iniziati a marzo dello scorso anno e conclusi a marzo 2025, sono stati realizzati dalla società cooperativa Itinera di Cesano Maderno, sotto la direzione lavori dell’architetto Andrea Gerosa.

L’intervento ha riguardato la ristrutturazione dell’edificio rustico situato all’interno del parco e della relativa area di pertinenza, con un costo complessivo di 356.023,80 euro, di cui 183 mila euro finanziati da Regione Lombardia tramite il bando “Interventi finalizzati all’avvio di processi di rigenerazione urbana”.

Nell’oasi potranno essere ospitati fino a 50 gatti provenienti dalle colonie feline, che non sono più in grado di vivere in libertà per motivi di salute o di sicurezza. Le oasi feline sono spazi protetti e attrezzati, dove gli animali non più autonomi trovano rifugio, assistenza veterinaria e cure quotidiane.

Nel gattile, invece, verranno accolti i gatti abbandonati e adottabili, con una capienza massima di 12 animali. I gattili svolgono un ruolo fondamentale nella tutela del benessere animale, offrendo ricovero temporaneo, cure, alimentazione e percorsi di socializzazione in attesa di una nuova adozione.

Come dichiarato dall’assessore all’Ambiente di Lecco, Renata Zuffi: “Il progetto, orientato al contrasto del randagismo, è stato realizzato con il coinvolgimento della Soprintendenza, per preservare la tipologia edilizia della cascina lombarda, e del Dipartimento Veterinario di Ats Brianza, che ringrazio per l’indispensabile collaborazione e la competente consulenza. Si tratta di un intervento di grande valore per la città, perché coniuga la tutela del benessere animale con la riqualificazione di un’area pubblica, restituendo alla comunità uno spazio che promuove rispetto, sensibilità e responsabilità verso gli animali”.

Nel corso della mattinata saranno consegnate le chiavi della struttura riqualificata a Zampamica2010 Odv, recentemente individuata come gestore del nuovo servizio del gattile e dell’oasi felina. L’associazione sarà inoltre responsabile della cura delle colonie feline presenti a Lecco e fornirà supporto all’Ufficio comunale per i diritti degli animali (UDA).