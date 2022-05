Lecco inaugura la nuova pista di atletica: “Primo step di una serie di interventi”

Taglio del nastro, oggi pomeriggio, in occasione del Campionato Italiano di Società

“Ogni volta che una pista viene sistemata è come avere un’aula in più, una palestra in più, una biblioteca in più”

LECCO – In occasione del Campionato Italiano di Società su pista categoria Allievi/e, gara regionale, organizzato nel fine settimana dall’Atletica Lecco Colombo Costruzioni al centro sportivo Al Bione, è stata inaugurata la nuova pista di atletica leggere. L’impianto è stato rinnovato grazie all’accordo di programma tra comune di Lecco e Regione Lombardia, finalizzato alla riqualificazione e valorizzazione del centro sportivo comunale.

Al taglio del nastro, che si è tenuto oggi pomeriggio, sabato, prima dell’inizio delle gare erano presenti il Sottosegretario alla Presidenza Regione Lombardia con delega a Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi Eventi, Antonio Rossi, il fiduciario del Coni Lombardia Daniele Pezzini (in rappresentanza del presidente Marco Riva), l’Assessore all’Educazione e sport del Comune di Lecco, Emanuele Torri con l’ex assessore Roberto Nigriello, il Presidente nazionale della Fidal, Stefano Mei, il Presidente del comitato Lombardia Fidal, Gianni Mauri e il presidente del comitato provinciale Como/Lecco, Francesca Pirotta.

“Mi fa piacere essere qui per questa inaugurazione perché è un progetto in cui Regione Lombardia ha sempre creduto con l’amministrazione comunale – ha detto Antonio Rossi -. E’ bello che si cominci a gareggiare anche se ci sono in programma altri interventi come l’illuminazione, la pista coperta, che Regione Lombardia è riuscita a finanziare. Il mio augurio è che questa pista venga usata il più possibile per fare più gare possibile”.

“Celebriamo questo momento di festa perché questa pista è frutto di una collaborazione tra comune e Regione Lombardia – ha detto l’assessore Emanuele Torri -. Questo è solo il primo step di una serie di interventi che andranno a dare un nuovo volto al nostro centro sportivo. Nei prossimi mesi, ancora grazie alla Regione, verrà effettuato l’impianto di illuminazione, realizzato un rettifilo per consentire agli atleti di allenarsi al coperto durante la stagione più fredda e nei prossimi mesi ci auguriamo che questo centro diventi ancora più bello. Oggi sono qui io, ma ho raccolto il testimone dell’amministrazione precedente perciò voglio ringraziare gli ex assessori Roberto Nigriello e Corrado Valsecchi. Un grazie anche all’ufficio sport dei lavori pubblici”.

“Ringrazio chi ha stimolato l’amministrazione precedente, Giampaolo Riva e Lucia Morandi. Non è stato un lavoro semplice ma siamo riusciti a portare a casa un ottimo risultato – ha detto l’ex assessore Roberto Nigriello (oggi presidente del consiglio comunale) -. Un grazie ad Angelo Malighetti dell’ufficio sport perché è la persona che ha spinto per realizzare questa pista di atletica. Confido nell’assessore Torri perché si continui con questo spirito di rinnovamento per questo centro sportivo”.

“Era doveroso essere qui perché il lavoro che viene fatto sul territorio di Lecco, nello specifico dall’Atletica Lecco con i suoi 600 tesserati, è incredibile – ha detto il presidente della Fidal nazionale Stefano Mei -. Soprattutto in un momento così, dopo i problemi causati dal covid, dove c’è una grande necessità di società, tecnici e operatori dell’atletica. L’atletica è tornata a essere centrale dal punto di vista sociale e l’impatto della moltitudine di ragazzi che si avvicinano a questo sport deve essere assorbito. Sono stato atleta e so benissimo che quando ti fanno la pista di atletica nuova è una gioia per il cuore!”

“Ogni volta che una pista viene sistemata è come avere un’aula in più, una palestra in più, una biblioteca in più, perché questo è il valore che noi dell’atletica diamo a una pista – ha detto il presidente del comitato provinciale Como/Lecco Gianni Mauri -. Ringrazio tutti quanti hanno lavorato per la realizzazione di questo bellissimo impianto”.

“Un grazie all’amministrazione che ci ha dato questa bellissima pista – ha detto la presidente dell’Atletica Lecco Lucia Morandi -. Abbiamo gli atleti che scalpitano per poter iniziare le gare e oggi è prima di tutto la loro giornata. E’ un momento importante per il fondamentale risvolto sociale dello sport, l’essere vicino a tutti i bambini e ragazzi, anche a quelli che non hanno la possibilità di arrivare nelle prime posizioni. Nell’atletica possono gareggiare tutti perché la loro prova è contro se stessi, contro il cronometro e contro la misura del metro”.

Gianni Mauri ha poi consegnato una targa all’amministrazione comunale di Lecco, prima di ricordare con tanta commozione Sandro Sesti, il fotografo dell’atletica, scomparso poche settimane fa: “Non ci hai lasciato solo delle bellissime foto, ma ci hai lasciato il tuo meraviglioso esempio di vita, di uomo, di marito e di padre. Grazie!” Un lungo applauso e qualche lacrima ha incorniciato questo momento emozionante.

Dopo la benedizione di don Cristiano Mauri, il tanto atteso taglio del nastro e poi tutti in pista per una bellissima giornata di sport!