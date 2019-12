Lecco. Inaugurato il Villaggio di Natale in piazza Cermenati

Taglio del nastro al mercatino natalizio di Lecco

Una quindicina di casette con prodotti dell’artigianato

LECCO – Fin dalla mattina di San Nicolò, il Villaggio di Natale ha aperto le sue casette: il tradizionale mercatino ha trovato posto anche quest’anno in piazza Cermenati ed è stato ufficialmente inaugurato nel pomeriggio di venerdì alla presenza del vicesindaco Francesca Bonacina.

“In questa edizione abbiamo dato una collocazione diversa agli espositori, conformando il mercatino alle novità di quest’anno e in particolare alle luci natalizie realizzate da Amici di Lecco in collaborazione con il Comune – ha spiegato Bonacina – da piazza Cermenati a piazza Garibadi, si crea così un percorso che inizia dal Villaggio di Natale e prosegue fino alla pista di pattinaggio sul ghiaccio”.

Poco meno di una ventina le casette allestite in piazza, disposte lungo la passeggiata pedonale. “I tempi erano stretti ma abbiamo cercato di fare del nostro meglio – ha sottolineato Leonardo Surico, referente della International Group di Padova a cui il Comune di Lecco ha affidato l’iniziativa dopo il bando pubblico non andato a buon fine – La realizzazione è carina, la gente già in mattinata si è avvicinata alle casette per fare compere. Ci sono prodotti dell’artigianato italiano, con operatori locali e anche da fuori provincia, c’è per esempio uno stand della Puglia, uno dalla Sicilia e due dal Piemonte”.

“Tra idee regalo e enogastronomia – ha concluso Surico – sicuramente il mercatino potrà soddisfare la voglia di quanti cercando un regalo particolare per Natale”.