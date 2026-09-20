Lecco. Incontro pubblico alla Casa sul Pozzo dedicato alla Cisgiordania

Testimonianze e racconti di resistenza con l’attivista Elena Castellani
Durante la serata gli interventi musicali all’arpa curati da Cecilia Moschetti
LECCO – Sabato 26 settembre si terrà alle 16:45 alla Casa sul Pozzo un incontro pubblico intitolato “Cisgiordania: la violenza sconfinata”. L’appuntamento è organizzato dall’Associazione di Solidarietà Internazionale Rete Radié Resch – gruppo di Lecco, in collaborazione con Il Coraggio della Pace Disarma e la Comunità di via Gaggio.
Protagonista dell’evento sarà la testimonianza di Elena Castellani, attivista di AssopacePalestina e volontaria di interposizione internazionale nonviolenta Faz’a, un’iniziativa a guida palestinese nata per proteggere la popolazione dall’escalation di violenze perpetrate dai coloni israeliani e dall’esercito.
Elena Castellani, attiva in Cisgiordania dal 2017 e recentemente destinataria di un divieto d’ingresso da parte del governo israeliano, ha operato negli ultimi due anni a Nablus, nella Valle del Giordano e nella zona di Masafer Yatta, a sud di Hebron, per sostenere i comitati popolari palestinesi di resistenza nonviolenta.
Con AssopacePalestina ha inoltre contribuito ad attivare progetti dedicati all’infanzia e all’empowerment femminile nei campi profughi di Nablus, Balata Camp e New Askar Camp. Durante l’incontro di sabato 26 racconterà la sua esperienza diretta e il crescendo drammatico della violenza di cui è stata testimone.
Ad aprire il pomeriggio saranno Antonio ed Elena Dell’Oro, che daranno voce alle testimonianze di detenute e detenuti palestinesi sull’inferno delle carceri israeliane, accompagnati dalle note dell’arpa di Cecilia Moschetti. L’iniziativa intende così tenere alta l’attenzione sulla situazione e sulle violenze che continuano a colpire il popolo palestinese anche in Cisgiordania.
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