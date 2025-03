Lecco. Informagiovani, incontro informativo sulle nuove dipendenze

Appuntamento a mercoledì 19 marzo alle 20:30 al centro civico Sandro Pertini

“Le nuove dipendenze rappresentano una sfida sempre più rilevante per i giovani e le loro famiglie”

LECCO – Il Servizio Giovani del Comune di Lecco, in collaborazione con l’associazione culturale Radice, organizza per mercoledì 19 marzo alle 20:30 un incontro gratuito dedicato al tema delle nuove dipendenze. L’appuntamento si terrà presso la Sala Civica Maria Calvetti, nel Centro Civico Sandro Pertini di Germanedo.

L’incontro sarà guidato da Federico Luigi Motta, medico consulente del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze dell’Asst Lecco, che fornirà spunti di riflessione e strumenti utili per comprendere meglio il fenomeno delle nuove dipendenze. Saranno presenti anche i referenti del servizio psicologico QuindiciVentiquattro, attivo nelle aree lecchese e meratese, che approfondiranno i comportamenti patologici legati all’abuso di sostanze.

“Le nuove dipendenze rappresentano una sfida sempre più rilevante per i giovani e le loro famiglie. Sempre più giovani ricorrono all’uso di farmaci e sostanze per gestire stress, ansia e pressione sociale. Si stima che una rilevante percentuale di studenti universitari in Europa abbia fatto uso almeno una volta di psicostimolanti senza prescrizione per migliorare la concentrazione o le performance accademiche” spiega Alessandra Durante, assessore ai Giovani, famiglia e comunicazione del Comune di Lecco.

“Inoltre, il fenomeno dell’automedicazione è in crescita, con l’abuso di ansiolitici e analgesici che, se non monitorato, può portare a dipendenze difficili da riconoscere. Così come l’assunzione con leggerezza di sostanze per migliorare le performance fisiche in palestra e sportive anche in campo amatoriale, focalizzandosi solo sui benefici raccontati e trascurando i possibili impatti negativi – continua Alessandra Durante – Comprendere queste dinamiche è fondamentale per prevenire situazioni di rischio e promuovere un approccio consapevole alla salute mentale e fisica. Grazie all’associazione culturale Radice e al contributo di esperti del settore, sarà possibile approfondire il tema, in un dialogo aperto con la comunità”.

L’iniziativa rientra nel progetto “Rumore: frequenze di innovazione“, promosso da Informagiovani Lecco nell’ambito del bando regionale “La Lombardia è dei giovani 2024”, realizzato in collaborazione con Anci Lombardia e finanziato da Regione Lombardia.

La partecipazione è gratuita con iscrizione a questo collegamento e gli operatori del servizio giovani possono essere contattati per ulteriori approfondimenti all’indirizzo informagiovani@comune.lecco.it o al numero 0341 493790 (anche WhatsApp).