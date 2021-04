Al via da oggi la distribuzione dei sacchi rossi per la raccolta puntuale

Si dovranno esporre da luglio. L’assessore: “Prima la misurazione puntuale e dal 2023 le tariffe”

LECCO – Il sacco rosso arriva a Lecco: dopo il successo della sperimentazione nell’oggionese, ora anche i cittadini del capoluogo saranno dotati di questo nuovo contenitore per la raccolta dei rifiuti indifferenziati, che da luglio sostituirà l’attuale sacco trasparente.

Oggi, lunedì, è il primo giorno di distribuzione dei sacchi rossi, una partenza in largo anticipo rispetto al mese di luglio, in modo che tutti possano ritirarli per tempo.

Dei cinque punti di ritiro previsti in città, ognuno destinato ai residenti dei diversi quartieri cittadini (in fondo all’articolo tutte le informazioni utili), due punti di distribuzione hanno aperto questa mattina, alla scuola Don Ticozzi di via Mentana e nell’ex sede del Politecnico di via Marco d’Oggiono, destinata in futuro a diventare il nuovo municipio di Lecco e fruibile per la prima volta dai cittadini in questa occasione. Al lavoro il personale del Comune con gli operatori di Silea e della San Marco, oltre che volontari per l’accoglienza dei cittadini all’ingresso.

Basta la Tessera regionale dei servizi dell’intestatario della tassa rifiuti (TARI) per ritirare i sacchi ‘chippati’, che saranno attribuiti all’utente momento del ritiro. Va ricordato che fino al 2023 non cambierà nulla dal punto di vista della tariffazione.

“Inizieremo con la misurazione puntuale, questi mesi serviranno per imparare a realizzare la raccolta indifferenziata nel modo migliore possibile – spiega l’assessore all’Ambiente, Renata Zuffi – il sacco trasparente da luglio sarà sostituito da quello rosso, nel quale metteremo gli stessi rifiuti, cercando di ottimizzare al meglio il loro conferimento. L’obiettivo è quello di conferire un sacco rosso alla settimana, se ce le faremo già entro il 2023 questo sarà un grande successo”.

Dal 2023 dovrebbe quindi entrare in vigore il nuovo sistema di tariffazione puntuale, che dovrà essere stabilito dall’amministrazione comunale. “Non sapremo quale sarà la tariffazione se non faremo prima la misurazione – ribadisce l’assessore – ci diamo quindi del tempo per imparare tutti questa nuova modalità”.

In tutto sono 22.463 le utenze domestiche in città, 4900 invece le utenze non domestiche.

I sacchi, ricorda l’assessore, hanno dimensioni differenti rispetto all’utenza: 40 litri per nuclei familiari di due persone, 70 per più di due persone, 110 per le utenze non domestiche. “Nei prossimi giorni incontreremo alcune categorie, come i grandi condomini, le scuole, per decidere meglio come organizzare la raccolta” spiega ancora l’assessore.

La fornitura annuale sarà di 52 sacchi a utenza, ma quest’anno, partendo a luglio, ne saranno distribuiti 26. “Se non dovessero bastare – aggiunge Zuffi – famiglie e attività potranno comunque ritirarne ulteriori, sempre gratuitamente”.

Al sacco rosso si affiancherà il sacco azzurro, per la raccolta dei pannolini, che può essere richiesto compilando l’apposito modulo.

Ecco quindi alcune informazioni utili al cittadino:

Dove ritirare i sacchi rossi

Da domani, 12 aprile, il sacco rosso sarà disponibile gratuitamente nei seguenti giorni, orari e sedi:

Punto di ritiro 1 (Lecco Centro, S. Stefano, Germanedo, Belledo, Caleotto, Pescarenico) Sede comunale via Marco D'oggiono, 18/A – dal 12 al 30 aprile, da lunedì a venerdì 9.00-12.30 e 14 – 16; sabato 9 – 12.30 e 14 – 17.

– dal 3 al 28 maggio, da lunedì a venerdì 9 -12.30 e 14 – 16; sabato 9 – 12.30 e 14 – 17.

Punto di ritiro 2 (S. Stefano, Castello, Olate, Bonacina, San Giovanni, Acquate) Scuola Secondaria di primo grado "Don Giovanni Ticozzi", via Mentana 48

– dal 12 al 30 aprile, da lunedì a venerdì 16 – 19, sabato 9 – 12.30 e 14 – 17.

Punto di ritiro 3 ( Acquate, Falghera, Malnago) Scuola Primaria "Silvio Pellico", via ai Poggi 105

– giovedì 22 aprile 16 – 19

– venerdì 21 maggio 16 – 19

– sabato 22 maggio 9 – 12.30 e 14 – 17.

Punto di ritiro 4 (Pescarenico, Belledo, Maggianico, Chiuso)

Scuola Secondaria di primo grado “A. Ponchielli”, via Giacomo Puccini 1

– giovedì 6 maggio 16 – 19

– sabato 8 maggio 9 -12.30 e 14 – 17

– giovedì 13 maggio 16 – 19

– sabato 15 maggio 9 – 12.30 e 14 – 17.

Punto di ritiro 5 (Laorca, Rancio)

LAORCALAB (ex scuola elementare), corso Monte San Gabriele 81

– sabato 17 aprile 9 – 12.30 e 14 – 17

– sabato 15 maggio 9 – 12.30 e 14 – 17.

Cosa serve per ritirare i sacchi

Per ritirare i sacchi le famiglie dovranno presentarsi nelle sedi e nei giorni indicati con la Carta Regionale dei Servizi (tessera sanitaria) dell’intestatario della Tassa rifiuti (TARI). Le utenze non domestiche non dotate di cassonetti potranno ritirare il kit fornendo i dati di ragione sociale e partita IVA. Per limitare gli spostamenti, si invitiano i cittadini a recarsi nelle sedi di distribuzione più vicine alla propria residenza.

Il sacco azzurro

Oltre al sacco rosso i cittadini potranno fare richiesta per ritirare anche il sacco azzurro per il conferimento di pannolini e/o ausili sanitari assorbenti (pannoloni, traversine, NO assorbenti femminili e NO traversine animali).

Anche i sacchi azzurri saranno dotati di codice identificativo: andranno usati esclusivamente per il conferimento di pannolini e ausili sanitari assorbenti e andranno esposti lo stesso giorno del sacco rosso. Il modulo di richiesta dei sacchi azzurri è scaricabile QUI e dovrà essere presentato al momento del ritiro dei sacchi. Per informazioni, scrivi una mail a gestionerifiuti@comune.lecco.it

CALENDARIO DISTRIBUZIONE SACCHI ROSSI

PIEGHEVOLE INFORMATIVO E LETTERA DEL SINDACO