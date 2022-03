La struttura della nuova passerella posata sopra il Caldone

A maggio l’inaugurazione con la riqualificazione dell’area

LECCO – Inizia a delinearsi il nuovo volto del tratto più alto di via Carlo Porta: lunedì mattina sono state posizionate le due parti che compongono l’armatura del nuovo ponte pedonale sul torrente Caldone.

Con l’ausilio di una gru, è stata posata prima una e poi affianco l’altra struttura zincata che fa da base alla nuova passerella:

“Nelle prossime settimane avverrà il posizionamento del guscio di corten e della pavimentazione in larice, nel rispetto del cronoprogramma e della fine lavori prevista per maggio” spiega Maria Sacchi, assessore ai Lavori Pubblici, che in mattinata ha assistito alle operazioni in cantiere.

Contestualmente è stato rimosso il ‘vecchio’ ponte pedonale, ritenuto ormai non più sicuro al transito.

Predisposto anche lo spazio per lo scivolo pedonale che dalla passerella consentirà di spostarsi verso via Carlo Porta seguendo il corso del Caldone e la nuova ‘piazza’ creata grazie all’allargamento dell’area di incrocio tra via Porta e il viale di accesso al centro Meridiana.