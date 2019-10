Lecco. Insulto omofobo in ospedale, la condanna dell’Asst di Lecco

La dura condanna da parte dell’Asst di Lecco

“Vogliamo esprimere tutta la nostra solidarietà alla lavoratrice”

LECCO – Ha destato molta indignazione, salendo alla ribalta della cronaca nazionale, l’atto omofobo nei confronti di una dipendente dell’ospedale di Lecco che, sull’armadietto, si è ritrovata la scritta “Via di qua lesbica”.

Anche l’Asst di Lecco, guidata dal direttore generale Paolo Favini, ha condannato con fermezza il gesto.

“Vogliamo esprimere tutta la nostra solidarietà alla lavoratrice vittima di questi comportamenti vergognosi – ha scritto la direzione in una nota -. E’ assolutamente grave e sconfortante constatare che, al giorno d’oggi, una persona debba subire questi ignobili episodi per il proprio orientamento sessuale. Come Azienda, abbiamo a cuore il benessere di tutti i nostri dipendenti che sono la forza motrice delle nostre realtà ospedaliere, senza i quali non potremmo garantire cure e servizi di qualità a tutte le persone che, quotidianamente, decidono di affidarsi a noi. Proprio per questo, ci teniamo a ribadire che ogni atto omofobo e di razzismo, sia che avvenga tra i muri della nostra Azienda che fuori, deve essere assolutamente condannato con forza da ognuno di noi”.