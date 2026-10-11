Lecco invasa dalla carica dei 3mila e 500: la Camminata Manzoniana stupisce ancora!

La partenza questa mattina dal piazzale delle Meridiane

Lungo il percorso allestite le tradizionali scene dei Promessi Sposi, impegnati oltre 100 attori

LECCO – Tre percorsi, 12 scene teatrali, decine di attori coinvolti, oltre 3mila e 500 partecipanti: numeri da capogiro per la 53^ edizione della Camminata Manzoniana, storico appuntamento targato Lecchese Turismo Manifestazioni (LTM) che si è svolto oggi, domenica 11 ottobre.

A differenza delle passate edizioni, l’evento non si è potuto svolgere il primo week-end di ottobre, ma è stato spostato di una settimana a causa della concomitanza con una partita della Calcio Lecco. L’11 ottobre, tra l’altro, coincide con il 135° anniversario del monumento ad Alessandro Manzoni

La formula è sempre la stessa, collaudata e vincente: dopo lo spettacolo degli Sbandieratori, la camminata ha preso il via puntuale alle 8.30 dal Piazzale del Centro Commerciale “Meridiana”. Tre i percorsi possibili (5,5 km, 11 km e 20 km) alla scoperta dei luoghi Manzoniani, lungo i quali, grazie all’impegno de “Il filo teatro” e di tante compagnie teatrali del territorio (Compagnia Sciarada, Compagnia del domani, Architetti delle parole, Namastė, Tramm, e per la prima volta Laorca Lab) sono state allestite le scene teatrali tratte da “I Promessi Sposi”. Uno spettacolo suggestivo e molto apprezzato dai tanti partecipanti alla Camminata, ma non solo.

A dare il via è stato il sindaco Filippo Boscagli che ha detto: “Oltre 3.000 partecipanti per la camminata che ormai è entrata nel cuore dei lecchesi. È sia un momento comunitario che associativo dal grande valore di solidarietà, perché gran parte del ricavato va in beneficenza. C’è un forte legame tra il territorio, la componente solidale e associativa e la possibilità di camminare per la nostra città: una cosa che viene apprezzata ogni anno da migliaia di persone”.

Oltre al sindaco, alla partenza erano presenti anche l’assessore al bilancio, ambiente e digitalizzazione del Comune di Lecco Simone Brigatti, e il consigliere regionale Giacomo Zamperini.

Entusiaste anche le parole di Salvatore Cappello, presidente di LTM: “È sempre una grande festa. Quest’anno ricordiamo anche i 135 anni dall’inaugurazione del monumento ad Alessandro Manzoni in piazza Manzoni, una coincidenza importantissima. Insieme al Festival Manzoniano, giunto alla sua diciottesima edizione, è un’occasione per ricordare Alessandro Manzoni, la sua vita, il suo passato e il prestigio che ha dato alla città di Lecco. Quest’anno abbiamo 3.500 iscritti e ci avviciniamo ai 4.000”

Tra i numerosi gruppi presenti c’era, per il terzo anno consecutivo, “Uniti per le Donne Lecco”, iniziativa lanciata da Angelo Fontana, responsabile della Polisportiva Monte Marenzo, con l’appoggio di tante altre associazioni del territorio, per sensibilizzare tutti sulla violenza di genere. Quest’anno la Camminata ha visto anche la presenza attiva di Plastic Free Lecco, associazione focalizzata sul problema dell’inquinamento da plastica, soprattutto quella monouso. E proprio la Polisportiva Monte Marenzo – Area Sociale ha consegnato una targa di riconoscimento ai volontari per l’impegno nella sensibilizzazione ambientale nelle scuole e per la collaborazione con le istituzioni locali.

A vincere, anche quest’anno, è stata la solidarietà grazie al tradizionale legame dell’evento con Telethon Lecco: partecipare alla Camminata Manzoniana, infatti, significava dare gambe e fiato alla ricerca scientifica, offrendo una reale prospettiva di cura a chi ne ha più bisogno.