Lecco Jazz Festival. Dall’8 all’11 luglio quattro serate con le stelle del jazz internazionale

Al Teatro della Società arriveranno Jowee Omicil, Judith Hill, Billy Cobham e Roberto Gatto, protagonisti dell’edizione 2026

In programma anche Concerti Diffusi e Fuori Festival con appuntamenti gratuiti in diversi luoghi della città

LECCO – Quattro serate con grandi nomi del jazz internazionale, concerti diffusi in città e un ricco calendario di appuntamenti gratuiti. Dall’8 all’11 luglio torna il Lecco Jazz Festival, che giunge all’undicesima edizione trasformando il capoluogo in un palcoscenico dedicato alla musica tra il Teatro della Società e altri luoghi cittadini.

Cuore della manifestazione sarà il Teatro della Società, recentemente riaperto, dove ogni sera alle 21.30 si alterneranno alcuni dei protagonisti della scena jazz internazionale. Ad aprire il festival, mercoledì 8 luglio, sarà l’unica data italiana del polistrumentista Jowee Omicil. Giovedì 9 luglio salirà sul palco Judith Hill, artista che ha collaborato con Stevie Wonder, Michael Jackson e Prince. Venerdì 10 luglio sarà la volta del batterista Billy Cobham con “Time Machine”, mentre sabato 11 luglio Roberto Gatto chiuderà il festival con un omaggio a Miles Davis e John Coltrane.

Accanto ai concerti serali torna anche il programma dei Concerti Diffusi, quattro appuntamenti gratuiti in programma alle 18.30. Si parte l’8 luglio all’Auditorium Casa dell’Economia con Francesco Bearzatti e il suo omaggio a John Coltrane nel centenario della nascita. Il giorno successivo, nello stesso spazio, si esibirà il Marco Detto Trio con “Improvvisamente”. Venerdì 10 luglio il Parco di Villa Gomes ospiterà “Pieces of a Woman” di Cristina Russo’s Neosoul Combo, mentre sabato 11 luglio l’Auditorium Casa dell’Economia accoglierà Antonio Zambrini Quartet con “L’attenzione”, omaggio a Susanna Parigi.

Il programma si amplia con il Fuori Festival, realizzato in collaborazione con i festival “Tra Lago e Monti” e “Suoni Mobili“. Tra gli appuntamenti in calendario figurano il concerto di Roberto Porroni e i CUARTET il 19 luglio a Palazzo Belgiojoso, Trialogo il 30 luglio nella chiesa dei Santi Gervaso e Protaso e il doppio appuntamento del 2 agosto al Parco di Villa Gomes con Max Villavecchia e Giovanni Falzone, che renderà omaggio a Miles Davis insieme a giovani musicisti under 30.

L’organizzazione e la direzione artistica dell’undicesima edizione del Lecco Jazz Festival sono curate da Fondazione Teàrte Lecco in collaborazione con la Camera di Commercio Como-Lecco.

“Ospitare manifestazioni culturali rappresenta un elemento di fondamentale importanza per la crescita e la valorizzazione del territorio, consentendo di coniugare la qualità artistica di respiro internazionale con la promozione delle identità locali – sottolinea il Consiglio di amministrazione di Fondazione Teàrte Lecco –. La presenza di artisti e produzioni di livello contribuisce a qualificare il teatro recentemente riaperto come uno spazio di partecipazione e fruizione culturale, ritornando nuovamente ad essere il cuore pulsante della vita culturale lecchese. Queste iniziative ampliano l’offerta culturale e l’accesso del pubblico a esperienze artistiche di qualità, contribuendo allo stesso tempo anche alla valorizzazione complessiva del territorio”.

Gli spettacoli serali al Teatro della Società saranno a pagamento con biglietto o abbonamento, disponibili in biglietteria, sul sito del teatro e su Vivaticket. I Concerti Diffusi e il Fuori Festival saranno invece a ingresso gratuito.