L’11 aprile il master in contabilità condominiale di Anaci

“Un’opportunità formativa per i professionisti e per chi si affaccia al mondo del lavoro”

LECCO – Prenderà il via il prossimo 11 aprile il corso di perfezionamento “Master in contabilità condominiale” promosso da ANACI Lecco: una iniziativa formativa tra le prime a livello nazionale, che nasce con l’obiettivo, come spiega il presidente Marco Bandini, “di fornire gli strumenti indispensabili per potersi accostare ad un settore, quello della contabilità condominiale, che a seguito della Legge 220/2013, prevede precise responsabilità oltre ad avere caratteristiche specifiche rispetto alla contabilità generale, sia nei principi che nell’aspetto pratico “.

Progettato a livello scientifico da Giuseppe Merello, tesoriere nazionale di ANACI, il corso di formazione si articola in 4 interventi da 4 ore ciascuno, che si terranno l’11 e il 18 aprile e il 7 e 9 maggio. Al termine è previsto un test di autovalutazione finale e un attestato di partecipazione. Il corso rivolge a impiegati degli uffici amministrativi e contabili degli studi degli amministratori condominiali, ai professionisti che desiderano ampliare le proprie conoscenze e competenze, a diplomati e laureati che intendono specializzarsi nella materia contabile e/o condominiale, ai commercialisti, tributaristi, esperti contabili.

“Il corso si propone come un’opportunità da cogliere anche per quanti hanno un diploma o una laurea e sono alla ricerca di un’occupazione presso uno studio di amministrazione condominiale, e dunque si configura come un utile strumento per qualificarsi e avere una chance in più nell’approccio al mondo del lavoro” sottolinea Bandini. .

Il corso prevede crediti formativi da parte sia di ANACI che del Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Lecco.

Per info e iscrizioni (fino al 9 aprile prossimo): formazione@anacilecco.it – www.anacilecco.it