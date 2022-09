Da sabato le celebrazioni per la Madonna del Rosario, diverse le iniziative culturali e domenica la processione

Mons. Milani: “Abbiamo bisogno di fare festa, ovvero di stare insieme e vivere la comunità”

LECCO – “I tempi incerti in cui viviamo rappresentano delle ombre sul nostro futuro: c’è bisogno di fare festa”. Queste le parole di Mons. Davide Milani, prevosto della città di Lecco che oggi, giovedì, ha presentato il programma della Festa della Madonna del Rosario.

“Fare festa – specifica il prevosto – non vuol dire ignorare ciò che sta accadendo intorno a noi: la festa è una sospensione del lavoro, per ricordarci che non si vive solo per lavorare. Vogliamo celebrare la vita, stare con chi amiamo e con la comunità”.

La festa della Madonna del Rosario, la cui ricorrenza ricade il 7 ottobre, riguarda l’intera comunità pastorale, che dal 2015 comprende le parrocchie di San Nicolò, San Materno di Pescarenico e San Carlo al Porto di Malgrate.

Una festa rivolta in particolare ai cristiani della città che sono una “delle comunità che compongono la città, che non è fatta solo di singole persone – ricorda il monsignore – Sono rimasto stupito dall’alto tasso di astensione nelle recenti votazioni: sembra quasi che le persone abbiano smarrito il senso di partecipazione, come se avessero smesso di crederci. Al centro della festa c’è la Madonna, che è stata la prima che ha creduto in suo Figlio e nei Cristiani: celebrare la Madonna è celebrare una possibilità, una speranza”.

Il programma delle iniziative inizia sabato, alle ore 18.00 presso il Chiostro Canonica di San Nicolò, con lo spettacolo “La Terra Desolata” di T. S. Eliot, con la parte artistica curata da Federico Bario; in serata, ore 20.30, la benedizione e la prima accensione del nuovo impianto di illuminazione del Campanile di San Nicolò, un’iniziativa realizzata con il contributo di Enel X.

Domenica 2 ottobre, presso la Basilica San Nicolò, si terranno le messe solenni, alle ore 10.00 e 17.00. Al termine della messa pomeridiana ci sarà la processione con la Statua della Madonna del Rosario, accompagnata dal Corpo Musicale Manzoni – Città di Lecco.

Lunedì 3 ottobre, presso la Basilica San Nicolò alle 21.00, il concerto “Stabat Mater” di G. Rossini, eseguito dall’Orchestra Vivaldi e il Coro degli Amici del Loggione del Teatro alla Scala di Milano, diretto da Filippo Dadone.

Martedì 4 ottobre, al Cinema Nuovo Aquilone ore 21.00, proiezione di “in viaggio”, docufilm di Gianfranco Rosi sui 9 anni di viaggi intrapresi da Papa Francesco.

Venerdì 7 ottobre, presso la Basilica San Nicolò, dopo la Preghiera del Rosario alle 18.00, ci sarà la messa conclusiva nella memoria liturgica della Madonna del Rosario presieduta da Monsignor Maurizio Rolla, ore 18.30.

Di seguito la locandina con il programma completo.