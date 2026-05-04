Lecco. La Guardia di Finanza celebra Zaganella: 80 anni e una lunga carriera

Il Brigadiere Capo in congedo Ansano Zaganella ha festeggiato gli 80 anni nella sede Anfi di Lecco, ricevendo un attestato di benemerenza nazionale

Una carriera iniziata nel 1965 tra reparti di frontiera e Lombardia, conclusa alla Compagnia di Lecco nel 1996

LECCO – Un traguardo importante celebrato tra colleghi, ricordi di servizio e riconoscimenti istituzionali. Nella sede dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia di Lecco, nella giornata di oggi, lunedì 4 maggio. si è svolta la cerimonia per gli 80 anni del Brigadiere Capo in quiescenza Ansano Zaganella, nato ad Allerona, in provincia di Terni.

All’evento hanno preso parte numerosi soci e colleghi, oltre al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Colonnello Massimo Ghibaudo, e al presidente di Assoarma e Anfi di Lecco, Grand’Ufficiale Omri Di Lelio Filippo. Nel corso della cerimonia, il Comandante Provinciale ha consegnato a Zaganella un attestato di benemerenza rilasciato dalla Presidenza Nazionale Finanzieri d’Italia di Roma, riconoscendo sia il traguardo anagrafico sia i lunghi anni di attività all’interno della sezione.

Arruolato nel Corpo nel 1965, dopo la formazione presso la Scuola Allievi Finanzieri di Roma e Gaeta, Zaganella ha prestato servizio in diverse realtà della Lombardia. Il suo percorso professionale lo ha visto operare alla Brigata Frontiera di Isolaccia in Valdidentro, includendo il distaccamento del Passo di Foscagno, quindi alla Compagnia di Lecco, al Gruppo di Como, al Gruppo frontiera di Ponte Chiasso, alla Brigata di Oggiono e, infine, nuovamente alla Compagnia di Lecco, dove ha concluso la carriera nel 1996.

Nel corso degli anni ha ricevuto quattro elogi e due encomi semplici per meriti di servizio, oltre alla croce d’argento e a quella d’oro per anzianità e alla medaglia commemorativa per operazioni legate a interventi in pubbliche calamità.

Dopo il congedo, l’impegno di Zaganella è proseguito nel volontariato con la Croce Rossa Italiana di Lecco, attività svolta per ventuno anni e riconosciuta con la croce d’argento per anzianità di servizio. Nel 2020 è arrivata anche la nomina a Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Sul piano personale, Zaganella è sposato da 53 anni con la moglie Cinzia, con cui ha avuto due figli, Barbara e Paolo, quest’ultimo arruolato nell’Arma dei Carabinieri. Una vita segnata da servizio, dedizione e continuità tra impegno professionale e civile.