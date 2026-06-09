Lecco, la Guardia di Finanza commemora il 43° anniversario della scomparsa del M.C. Centrone

La cerimonia si è svolta ieri mattina in prossimità della Prefettura

LECCO – Nella mattinata di ieri in Corso Promessi Sposi a Lecco, in prossimità della Prefettura, si è tenuta la commemorazione del 43° anniversario della scomparsa del M.C. Francesco Centrone “vittima del dovere”, deceduto l’8 giugno 1983 ed al quale è intitolata la caserma del Comando Provinciale Guardia di Finanza di Lecco, nonché una via del capoluogo.

Alla breve cerimonia hanno presenziato il Prefetto – S.E. Dott. Paolo Giuseppe Alfredo Ponta, il presidente della Provincia Dott.ssa Alessandra Hofmann, il Questore Dott.ssa Stefania Marrazzo, il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri Col. Nicola Melidonis, il Vice-Comandante del Polizia Penitenziaria di Lecco Sost. Commissario Vincenzo Spagnuolo, il Comandante della Polizia Locale di Lecco Lucio Dioguardi, il Prevosto di Lecco Mons. Bortolo Uberti e il Presidente di ASSOARMA Lecco, nonché dell’Associazione Nazionale Finanziari d’Italia – Sezione di Lecco Gr. Uff. Filippo Di Lelio.

Il Prefetto di Lecco, unitamente al Colonnello Massimo Ghibaudo, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza e al Gr. Uff. Filippo Di Lelio, alla presenza di una rappresentanza dei Finanzieri e della locale A.N.F.I., hanno deposto una corona alla targa che ricorda il sacrificio del Maresciallo Capo Francesco Centrone.

L’8 giugno del 1983 in Corso Promessi Sposi, all’altezza del civico 36, l’ispettore, durante un conflitto a fuoco fra Forze di Polizia e due malviventi, mentre si prodigava con cosciente sprezzo del pericolo a far porre al riparo numerosi civili presenti sulla pubblica via tentando di contrastare, per quanto possibile, l’azione dei malviventi, veniva colpito mortalmente da un colpo d’arma da fuoco, immolando la propria vita nel compimento del dovere.

Ogni anno i Finanzieri lecchesi ricordano il tragico evento, per rendere omaggio al loro collega e a tutti gli appartenenti alle Forze di Polizia caduti in servizio.