Lecco, la musica entra in ospedale: studenti del Ticozzi in concerto per i pazienti oncologici

Mercoledì 27 maggio gli studenti dei percorsi musicali dell’ICS “Don Ticozzi” porteranno all’Ospedale Manzoni un concerto dedicato ai pazienti oncologici

Il direttore di dipartimento Ardizzoia: “La musica possiede una straordinaria capacità di creare connessioni, offrire conforto e generare speranza”.

LECCO – La musica come strumento di vicinanza, relazione e speranza. È questo lo spirito de “La musica che cura”, il concerto di fine anno promosso dall’Istituto Comprensivo “Don Ticozzi” di Lecco in collaborazione con il Dipartimento di Area Oncologica dell’ASST Lecco.

L’appuntamento è in programma mercoledì 27 maggio alle 16.30 nell’Aula Magna dell’Ospedale “Alessandro Manzoni” di Lecco e sarà dedicato ai pazienti oncologici. Protagonisti saranno le studentesse e gli studenti dei percorsi musicali della scuola secondaria di primo grado, impegnati nello studio di flauto traverso, violino, chitarra, pianoforte e percussioni.

Il concerto, tradizionale saggio di fine anno dell’istituto, assumerà quest’anno un significato particolare grazie alla collaborazione con il reparto oncologico dell’ospedale cittadino. Sul palco si alterneranno le tre orchestre della scuola “Don Ticozzi” – classi prime, seconda A e terza A – con un momento conclusivo a orchestre unite e un’ulteriore esibizione che coinvolgerà anche il coro delle classi prime.

La prima parte del programma sarà dedicata alle colonne sonore di film celebri come “Il Gladiatore”, “007”, “Indiana Jones” e “Mission Impossible”. Nella seconda parte spazio invece ai brani del musical scolastico “El Sueño de Isabel”, ispirato al film Coco, eseguiti da orchestra e coro.

Ad aprire il concerto sarà la compositrice e pianista Rossella Spinosa, che proporrà una riflessione sul rapporto tra musica e cura, sottolineando il valore del suono e dell’ascolto come strumenti di benessere e resilienza nei contesti di fragilità.

Coinvolti nel progetto i docenti di strumento musicale Emanuela Milani per il flauto traverso, Cristina Folli per il pianoforte, Stefano Salvador per la chitarra e Claudio Rigamonti per il violino. L’iniziativa è stata ideata dalla professoressa Maria Alba, docente di tecnologia dell’ICS “Don Ticozzi”, insieme al Dipartimento di Area Oncologica dell’ASST Lecco e all’Ufficio Comunicazione.

Un ruolo attivo è stato svolto anche dagli alunni della classe 2A, che hanno realizzato comunicato stampa, locandina e materiale informativo simulando il lavoro di un’agenzia pubblicitaria, con un approfondimento dedicato alla musicoterapia insieme al docente di musica Giorgio Spreafico.

“Iniziative come ‘La musica che cura’ raccontano in modo autentico il valore di una sanità che non si limita all’aspetto clinico, ma riconosce l’importanza della dimensione umana, relazionale ed emotiva nel percorso di cura”, ha dichiarato Antonio Ardizzoia, direttore del Dipartimento Area Oncologica ASST Lecco. “La musica possiede una straordinaria capacità di parlare a tutti, di creare connessioni, offrire conforto e generare speranza, soprattutto nei momenti di maggiore fragilità”.

Sull’iniziativa è intervenuto anche il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Don Ticozzi”, Enrico Delfini: “È un onore, oltre che un privilegio, poter contribuire attraverso il progetto ‘La musica che cura’ alla realizzazione di un’iniziativa che rappresenta un nobile esempio di virtuosa e proficua alleanza tra le Istituzioni del territorio”.