Lecco. La proposta del Comune: il mercato in centro al mercoledì

Il mercato del mercoledì sempre più ‘povero’ alla Piccola, si sperimenterà in centro

L’assessore Cattaneo avanza la proposta per il periodo dell’estate

LECCO – Non solo un sabato al mese: il mercato potrebbe tornare in centro anche durante la settimana, nel suo appuntamento feriale del mercoledì. E’ la proposta lanciata dall’assessore comunale Giovanni Cattaneo durante la commissione consiliare di ieri sera in municipio.

“Il mercoledì alla Piccola ci sono meno banchi, alcuni degli ambulanti negli anni hanno rinunciato. E’ una piazza che si sta impoverendo – ha rimarcato Cattaneo – la proposta è quella di attivare una nuova sperimentazione, oltre a quella del sabato, e portare il mercato in centro anche il mercoledì durante il periodo estivo”.

L’ipotesi dell’amministrazione comunale è sfruttare il periodo di chiusura delle scuole, da inizio giugno a metà settembre, per testare il ritorno del mercato in centro anche durante la settimana. “Essendo un numero inferiore di ambulanti rispetto al sabato, non è prevista l’occupazione di piazza Affari, il parcheggio resterà dunque libero. In questo modo evitiamo possibili disagi agli esercizi pubblici che hanno necessità di parcheggio per i loro clienti ma anche ai residenti della zona”.

“Si andrebbe così incontro alla preoccupazione espressa dagli stessi ambulanti e si va a dare una scossa all’appuntamento del mercoledì – aggiunge l’assessore- e vedremo che risultato sarà generato”.

Una proposta accolta con favore bipartisan, pur con qualche timore legato a possibili disagi al traffico. “Ho sempre detto che era necessario realizzare un mercato di qualità in centro durante la settimana – ha spiegato il consigliere comunale di centrodestra Peppino Ciresa, ex presidente dei commercianti lecchesi – Può rappresentare anche un attrattiva per i turisti che visitano la nostra città”.