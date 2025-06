Lecco. La ruota panoramica resta sul lungolago, proseguono le indagini

Bisognerà ancora attendere per l’esito della perizia, avviata lunedì

Un perimetro più sicuro sarà posizionato intorno alla ruota in vista della Festa del Lago e della Montagna

LECCO – Il destino della ruota panoramica di Lecco e dell’area circostante è ancora incerto: le indagini a seguito del crollo procederanno fino a settimana prossima. Ciò significa che a figurarsi sarà il secondo scenario ipotizzato dal sindaco Mauro Gattinoni: la ruota resterà sul lungolago anche durante la Festa del Lago e della Montagna prevista nel week-end, pertanto il perimetro intorno alla struttura verrà reso più sicuro, visto che per l’evento è previsto l’arrivo di migliaia di persone.

Lunedì aveva preso il via la perizia per valutare lo stato della ruota e degli spazi circostanti, dopo che il maltempo di sabato scorso ha sferzato violentemente il territorio di Lecco, con così tanta forza da “piegare” a terra la ruota panoramica, fortunatamente priva di passeggeri in quel momento. Sul posto erano intervenuti i Vigili del Fuoco, le ambulanze e le forze dell’ordine.

Una procedura, la perizia, che il primo cittadino di Lecco aveva pronosticato come breve, forse (anche se molto ipoteticamente) archiviabile entro la fine di questa settimana. Così non sarà e si dovrà aspettare la prossima per un esito. Una volta concluse le indagini, qualora non emergano altri elementi da analizzare, si procederà con il dissequestro dell’area e la rimozione della ruota.

Una vicenda di cui si è parlato su tutto il suolo nazionale, diventata virale anche sul web, e che poteva avere conseguenze ben più gravi, non fosse stato per il gestore della ruota che, avvertendo nell’aria un vento anomalo, ha invitato gli occupanti a scendere.