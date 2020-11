Lecco. La scuola contro le mafie, ecco il progetto ‘Voci di legalità’

Le tre puntate verranno trasmesse su Teleunica a partire dal 10 novembre

L’iniziativa nell’ambito del Progetto Centro di Promozione della Legalità

LECCO – In occasione della Giornata provinciale della Legalità rinviata dal 23 maggio 2020 e della Festa degli Studenti 2020, in cui venivano mostrati i progetti svolti dalle scuole della rete, che non si è tenuta a causa della pandemia, martedì 10 novembre 2020 dalle ore 10.00 Teleunica trasmetterà tre puntate dal titolo “Voci di legalità”.

L’iniziativa si colloca nell’ambito del Progetto Centro di Promozione della Legalità di cui l’Istituto Bertacchi è capofila, una rete di 27 scuole della provincia: CFP “Aldo Moro” di Valmadrera, CFPP LECCO, CPIA “F. de Andrè” di Lecco, I.C. Lecco 1 “Falcone e Borsellino” di Lecco, I.C. Lecco 2 “Don G. Ticozzi” di Lecco, I.C. Lecco 3 “A. Stoppani” di Lecco, I.C. “G. Carducci” di Olginate, I.C. “S. Giovanni Bosco” di Cremeno, IIS “A. Badoni” di Lecco, IIS “G. Bertacchi” di Lecco, IIS “G. Parini” di Lecco, IIS “Medardo Rosso” di Lecco, IIS “P.A. Fiocchi” di Lecco, IIS “V. Bachelet” di Oggiono, ISS “F. Viganò” di Merate, IIS “A. Greppi” di Monticello Brianza, Liceo Classico e Linguistico “A. Manzoni” di Lecco, Liceo Scientifico e Musicale “G. B. Grassi” di Lecco, Liceo Statale “M.G. Agnesi” di Merate, IMA, di Lecco, IC di Valmadrera, Scuola dell’Infanzia di Malgrate “Casa dei Bambini, IC A. Bonfanti e A. Valagussa di Cernusco Lombardone, A.P.A.F.- C.F.P.A. di Casargo, Istituto Volta di Lecco, IIS “Marco Polo” di Colico, Istituto “G. Fumagalli” di Casatenovo.

Il progetto è stato avviato nel 2015 in seguito all’assegnazione dei fondi stabiliti dal Bando di concorso istituito dall’USR (Ufficio scolastico regionale) della Lombardia. “Le specifiche attività si prefiggono come obiettivo quello di sensibilizzare gli alunni delle scuole coinvolte in merito ad alcune tematiche inerenti il rispetto della legalità, rendendoli protagonisti nell’incontro con le istituzioni presenti sul territorio, preposti all’attività di prevenzione della corruzione ed all’impegno nelle azioni volte a combattere l’illegalità”.

“Il perseguimento di tale obiettivo è esteso a tutte le componenti del mondo scolastico e della popolazione. All’interno dell’accordo di rete e partenariato hanno aderito sia Enti ed Istituzioni locali sia Associazioni no profit e aziende”.

Anche per il triennio 2020/2022, il CPL (Centro di promozione della legalità) continuerà a lavorare e a proporre iniziative ed esperienze nel campo di una educazione alla Legalità curvata sui temi della anticriminalità organizzata e della anticorruzione, ma in particolare modo sul tema dei beni confiscati alla criminalità organizzata, perché possano diventare patrimonio culturale di tutta la cittadinanza.

Per far conoscere a tutti le molteplici attività svolte nelle edizioni precedenti, verranno presentate le tre puntate a più voci con servizi, testimonianze e interviste.

QUI IL PROGRAMMA COMPLETO