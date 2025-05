Lecco. LaorcaLab al centro del progetto “Luoghi che diventano ambienti”

Sabato 24 maggio la Casa di Quartiere si trasforma un grande luogo di aggregazione e partecipazione

Tante attività in programma dedicate a bambini, ragazzi ed adulti

LECCO – LaorcaLab, sito in Corso Monte Ortigara 81, sabato prossimo si animerà con la grande iniziativa “Luoghi che diventano ambienti” dedicata sia ad adulti, ragazzi e bambini. Sarà una giornata ricca di laboratori ed attività gratuite nate con l’obiettivo di valorizzare gli spazi di comunità come luoghi di relazione e partecipazione, immaginando così un territorio capace di attenzione verso tutti.

Nella giornata, dalle 11 alle 16:30. ci saranno tante iniziative a cui partecipare: danzaterapia, un workshop per la creazione di cartoline di paesaggio, un laboratorio di legatoria, una lettura animata, un’esposizione dei kamishibai, una passeggiata dolce, un trekking urbano culturale, giochi teatrali e decorazioni di borse in tela.

In parallelo, dalle 10.30 alle 12.30, presso la Scuola Primaria di Santo Stefano, sarà la volta di un tour con le biciclette a pedalata assistita insieme a Fiab Lecco Ciclabile, aperto ai bambini di tutte le età e alla cittadinanza. Si raccomanda, per questa attività, di portare la propria bicicletta.

Mentre, a partire dalle ore 11.00, in Via Oratorio San Giuseppe a Laorca, i volontari accompagneranno i visitatori alla scoperta del GROM, un terreno un tempo incolto, oggi rinato come orto di comunità, grazie ai cittadini di Laorca e dell’APS LaorcaLab. In questo spazio rigenerato, sarà possibile partecipare al concorso creativo “Crea la bandiera”, pensato per immaginare e disegnare l’emblema che rappresenti l’identità di questo luogo.

Alle 13 è previsto il pranzo comunitario presso la Casa di Quartiere che sarà gestito da un cuoco esperto in collaborazione con le persone che frequentano il CSE Artemedia e gli studenti della impresa Sociale Giarasole con le Cooperative La Vecchia Quercia e Sineresi. Per una migliore organizzazione si consiglia di prenotare il pranzo al seguente link.

Ad arricchire l’atmosfera, saranno presenti per l’intera giornata dei mercatini e uno stand della Libreria Mascari5 libri, cose e persone, la libreria sociale della Cooperativa La Vecchia Quercia appartenente alla rete dei servizi per le disabilità.

Il programma della giornata non cambierà anche in caso di maltempo e gli organizzatori consigliano di parcheggiare al vicino Oratorio di San Giuseppe. L’iniziativa nasce nell’ambito dell’omonimo progetto sostenuto da Regione Lombardia attraverso il Fondo Inclusione Autismo, promosso dall’Impresa Sociale Girasole e dagli Ambiti Territoriali di Lecco e Bellano in collaborazione con le cooperative La Vecchia Quercia e Sineresi, e una ricca rete di realtà e associazioni locali.