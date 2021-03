Visita dell’arcivescovo Mario Delpini alla casa di riposo Borsieri di Lecco

E’ la prima messa per l’arcivescovo in una Rsa dall’inizio della pandemia

LECCO – L’Arcivescovo di Milano, Mario Delpini, accompagnato dal Vicario Episcopale, Don Maurizio Rolla, ha celebrato la Santa Messa alla RSA Borsieri gestita da Fondazione Sacra Famiglia, a Lecco.

Ad accoglierlo Don Marco Bove, presidente di Fondazione Sacra Famiglia, e il direttore della Rsa Borsieri, Marco Arosio.

Durante la visita, avvenuta in occasione delle celebrazioni per il 60° anniversario di sacerdozio di Don Renzo Riva, l’Arcivescovo ha incontrato i sacerdoti residenti e ha espresso un pensiero di gratitudine per tutti gli operatori che in questo anno si sono adoperati con professionalità e dedizione nella cura delle persone più fragili.

L’Arcivescovo ha inoltre ricordato che questa è stata la prima occasione in cui ha celebrato la Santa Messa in una RSA dall’inizio della pandemia, manifestando la speranza di poter tornare presto in questi luoghi di cura per portare la vicinanza di tutta la Diocesi agli anziani e alle persone fragili, provate da questo tempo di pandemia.