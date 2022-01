Intitolata al grande alpinista Cassin l’area dell’ex Piccola di Lecco che sarà riqualificata

Il sindaco: “E’ il tributo della città ai suoi illustri concittadini: Manzoni, Cermenati, Stoppani ed ora Cassin”.

LECCO – Il nome di uno dei grani del passato della città per un’area su cui si punterà molto in futuro, specie sul fronte della programmazione degli eventi, per le sue caratteristiche intrinseche, le dimensioni e la collocazione al centro della mobilità dei lecchesi e dei turisti: l’area della Piccola diventa il nuovo “piazzale Riccado Cassin”.

Con delibera di Giunta, l’Amministrazione comunale di Lecco ha stabilito infatti nel pomeriggio di oggi di intitolare al grande alpinista lecchese, scomparso 6 agosto 2009 all’età di 100 anni, l’area aperta – pari a oltre 10.000 mq quadri – dove già oggi è presente il mercato cittadino e che nel corso del 2021 ha iniziato ad ospitare i primi eventi.

In origine avrebbe dovuto essere il nuovo ostello a recare il nome di Cassin (vedi l’articolo precedente), la nuova amministrazione comunale ha invece proposto delle alternative per l’omaggio della città al suo alpinista, ipotizzando il piazzale della funivia per i Piani d’Erna, in evidente richiamo alla montagna, o quello più centrale per il capoluogo ovvero la Piccola.

Il piazzale, divenuto interamente di proprietà del Comune di Lecco nel corso del mese di novembre del 2018 grazie a una complessa operazione di permuta e acquisto finalizzata alla successiva riqualificazione dell’intera area, “è e sarà oggetto di una più ampia azione di valorizzazione – ricordano dal comune – di quella che rappresenta una nuova zona chiave della città di Lecco, sita nei pressi del campus universitario e dotata di spazi unici”.

Attraverso questo primo step parte il procedimento che, dopo i pareri favorevoli degli enti amministrativi e toponomastici nazionali, porterà nei prossimi mesi alla posa della relativa segnaletica nel piazzale.

“Un giusto riconoscimento quello che la città di Lecco tributa a Riccardo Cassin con l’intitolazione del piazzale della Piccola, espressione sia delle volontà della famiglia sia dal parere largamente condiviso dai Capigruppo del Consiglio comunale – è il commento del Sindaco di Lecco Mauro Gattinoni –. Le maggiori piazze della città sono dedicate a illustri personalità che incarnano il DNA lecchese e che hanno reso Lecco grande nel mondo: Manzoni, Cermenati, Stoppani. Con questa nuova intitolazione, a loro si aggiunge Riccardo Cassin, un uomo che ha portato il nome di Lecco in alto nel panorama internazionale grazie alle sue incredibili imprese alpinistiche ma che è anche stato un grande imprenditore, uno sportivo e un esponente attivo della Resistenza partigiana”.