Lecco, l’arteterapia entra al CDI LASER grazie ad Anteas

Un ciclo di cinque incontri settimanali coinvolge una decina di persone al CDI LASER. Al termine sarà allestita una mostra con gli elaborati realizzati

Generazioni Creative è il progetto avviato da Anteas Lecco. Una decina di anziani partecipa a cinque incontri settimanali di arteterapia, tra colori ad acqua, argilla, collage e attività creative

LECCO – Anteas Lecco promuove un percorso di cinque incontri dedicato agli anziani, tra creatività, espressione emotiva e relazioni. Al termine sarà allestita una mostra degli elaborati realizzati dai partecipanti.

Un percorso che mette al centro la persona, le sue capacità espressive e il valore delle relazioni. Si chiama Generazioni Creative il progetto promosso da Anteas Lecco per favorire il benessere psicologico, relazionale e sociale delle persone anziane ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali (RSA) e dei Centri Diurni Integrati (CDI).

L’iniziativa è stata avviata nel mese di ottobre al CDI LASER di Lecco, dove un gruppo di una decina di persone sta partecipando a un ciclo di cinque incontri, con cadenza settimanale. A guidare le attività è un’arteterapeuta, che accompagna i partecipanti nella sperimentazione di diverse forme espressive attraverso materiali e tecniche differenti, dai colori ad acqua all’argilla, fino al collage e ai lavori creativi di gruppo.

L’obiettivo è offrire agli anziani uno spazio in cui esprimersi liberamente, sperimentare nuove modalità di comunicazione e rafforzare le occasioni di relazione. L’arteterapia, infatti, valorizza il coinvolgimento attivo della persona, sostenendo l’autostima e favorendo l’apprendimento attraverso l’esperienza creativa.

Il progetto punta a valorizzare le capacità individuali, rispettando i tempi e le possibilità di ciascuno. L’attività artistica diventa così uno strumento per dare spazio alle emozioni, stimolare l’immaginazione e la memoria autobiografica, rafforzare il senso di identità e consolidare il legame con il gruppo.

Al centro del percorso non c’è il risultato estetico dell’opera, ma il processo creativo e ciò che consente di esprimere. La sperimentazione dei materiali e delle tecniche grafico-pittoriche offre infatti ai partecipanti un’occasione per esplorare le proprie risorse, mantenere vive le capacità residue e vivere esperienze di condivisione in un contesto protetto.

Generazioni Creative si inserisce quindi in una prospettiva di attenzione alla qualità della vita delle persone anziane, nella quale creatività, relazione e partecipazione diventano elementi importanti del percorso di cura.

Al termine dei cinque incontri è prevista l’allestimento di una piccola mostra con gli elaborati realizzati durante le attività. L’esposizione sarà accompagnata da un momento di condivisione con i caregiver, per restituire valore all’esperienza vissuta dai partecipanti e favorire la condivisione del percorso con chi li accompagna quotidianamente.