I cantieri della settimana a Lecco e le modifiche alla viabilità

Attenzione alle chiusure dell’attraversamento di Lecco e della galleria San Martino sulla SS36 le notti del 13 e del 14 febbraio

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le seguenti modifiche alla viabilità della prossima settimana:

VIA ADDA, dall’11 febbraio all’11 maggio parziale restringimento per lavori di realizzazione scivolo di ormeggio località Ponte Kennedy (Impresa Cidieffe Costruzioni Srl di Colico per conto del Comune di Lecco);

VIA F.LLI ROSSELLI, tratto all’altezza incrocio via Cantarelli, parziale restringimento dall’11 al 15 febbraio (Impresa Piazza Carlo & C. Srl di Introbio per conto di Enel Distribuzione Spa);

VIA CANTARELLI, tratto compreso tra via F.lli Rosselli e via Ponte Alimasco, totale chiusura dalle ore 8.30 alle 17.30 dei giorni dall’11 al 15 febbraio (Impresa Piazza Carlo & C. Srl di Introbio per conto di Enel Distribuzione spa);

VIA CROLLALANZA, tratto all’altezza del civico 3, totale chiusura con anche sospensione temporanea transito pedonale, dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 16 del 12 febbraio per lavori di potatura alberi d’alto fusto (privati);

– SS 36 del lago di Como e dello Spluga – gallerie “attraversamento di Lecco” e “San Martino” totale chiusura per lavori di messa a norma impianti tecnologici installati all’interno delle gallerie, in carreggiata nord: da uscita Lecco centro a ingresso Lecco Orsa dalle ore 21 del 13 febbraio alle 5 del 14 febbraio e in carreggiata sud da uscita Lecco Orsa a ingresso Lecco Valsassina dalle ore 21 del 14 febbraio alle 5 del 15 febbraio (ANAS di Milano);

VIA SASSI dal 14 al 15 febbraio parziale restringimento per lavori di posa infrastruttura fastweb (Impresa Sertori spa di Milano per conto di Fastweb);

VIA CARLO CATTANEO dal 14 al 15 febbraio parziale restringimento per lavori di posa infrastruttura fastweb (Impresa Sertori spa di Milano per conto di Fastweb);

VIA DON POZZI, tratto compreso tra via XI Febbraio e via Rosselli, totale chiusura oltre alla totale chiusura e divieto di sosta, con rimozione forzata dei veicoli, nelle vie Cantarelli e Pascoli (ambo i lati) in occasione della partita di calcio presso lo stadio “Rigamonti-Ceppi” dalle ore 12.00 alle ore 18.30 di domenica 17 febbraio.

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481233

Servizio manutenzione – 0341 481372