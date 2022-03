Le modifiche alla circolazione riguardano il periodo compreso tra il 7 marzo e il 7 maggio

Verrà sostituito con il bus il treno da Molteno a Lecco delle 8.39 mentre il diretto per Sondrio delle 20.21 arriverà in stazione con 5 minuti di ritardo

LECCO – Un treno cancellato (e sostituito con il bus) lungo la linea Como – Lecco e un’altra corsa della linea Milano – Lecco – Sondrio che subirà un ritardo, stimato in circa 5 minuti.

Sono le modifiche previste, dal 7 marzo al 7 maggio, alla circolazione dei treni a causa dei lavori programmati nella stazione di Lecco. L’intervento, in carico a Rfi, riguarderà l’innalzamento dei marciapiedi e comporterà appunto delle modifiche agli orari dei treni delle linee Como – Lecco e Sondrio – Lecco – Milano.

In particolar modo, verrà cancellato, dal lunedì al sabato, il treno in partenza da Molteno alle 8.39 e sostituito con un bus che effettuerà le fermate (Oggiono, Sala al Barro, Civate, Valmadrera e Lecco) fermandosi nei piazzali antistanti le stazioni ad eccezione di Oggiono dove la fermata verrà effettuata in corrispondenza dell’incrocio tra via Vittoria e via Kennedy.

Per quanto riguarda invece il treno regionale 2840 in partenza da Milano Centrale alle 20.21 l’arrivo a Lecco è stimato con un ritardo di 5 minuti.