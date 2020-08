Lecco. Lavori stradali, le modifiche alla viabilità dei prossimi giorni

LECCO – Il Comune rende note le modifiche alla viabilità della prossima settimana, segnalando in maniera particolare il provvedimento viabilistico di via Belfiore, chiusura totale dal 25 agosto alle 8.30 tratto e direzione di marcia da via Rivolta a via Lamarmora (ordinanza n° 170 del 18.08.2020), per lavori di rinnovo rete gas (impresa Eurocondotte per conto di Lereti). Proseguono intanto i lavori anche sul Ponte Kennedy.

VIA SORA, sul tratto e direzione compreso tra il corso Matteotti e l’incrocio di via Sora tra le direttrici provenienti da via Mentana e da viale Adamello, proseguimento senso unico fino al 30 agosto (impresa Beltrami per conto Comune);

VIA PESCATORI, tratto tra via Plava e via Maggiore, totale chiusura, dal 28 luglio al 2 settembre, per rifacimento pavimentazione con sostituzione asfalto con porfido (impresa Vitali per conto Comune);

PONTE J.F. KENNEDY, istituzione divieto circolazione veicolare e pedonale sulla corsia e marciapiede con direzione di marcia da via Adda/L. da Vinci a rotatoria comune di Malgrate per proseguo lavori di riqualificazione del ponte, dal 3 agosto al 23 ottobre (impresa Civelli per conto Comune);

VIA TOSCANINI, chiusura totale dal 24 al 28 agosto tra il civico 10 e l’intersezione con viale Don Ticozzi, per rifacimento asfalto (impresa Edil Europa per conto del Comune di Lecco);

AI MOLINI 12 -14 – corso BERGAMO 104 -114 -44 – via DEL SARTO 30 – via FERRARI 30- 4 – corso E.FILIBERTO 17 – via PONCHIELLI 32 – via FIGINI 61 – via PERGOLA 38 – via BRONZETTI 24 – via GIOTTO 51 – via T.DA BELLEDO 16 – 14 – via C.L.A FOSSOLI 13 -7-16 – via ROCCOLO 32 e altri punti – via GRANDI 5-24 – via BELFIORE 61-46-54-13-92 – via LAMARMORA 11 – via MAGNODENO 1 – via AI POGGI 68 a altri punti, interventi localizzati dal 24 al 31 agosto per ripristino definitivo asfalto (impresa Pozzi per conto Lario Reti Holding);

Via ALLA CHIESA – via DONATORI DI SANGUE – L.L.C. BATTISTI – via PARINI (parcheggio) – L.L. PIAVE dal 24 al 30 agosto parziali restringimenti per attuazione progetto infrastrutture di ricarica veicoli e bici elettriche (impresa Devizzi per conto Lereti);

Via SALITA DEI BRAVI 1 – via AZZECCAGARBUGLI – corso PROMESSI SPOSI – via BADONI – largo CALEOTTO – via MAGGIORE – via CORTI – via FRA’ GALDINO – via BASSI – corso MARTIRI 25 – via COMO 8 – via GHISLANZONI vari tratti – via ARLENICO 42 – via DIGIONE – via AMENDOLA – via CAIROLI 59 – via BEZZECCA 8 e altri punti – via ASPROMONTE vari punti – via S.F. D’ASSISI 2 – via CANTU’ 1 – via CAPRERA 15 e altro punto – piazza GARIBALDI – via SAURO 3 – via PALETRO 13 – via SIRTORI 11 – via BELVEDERE 24 – via TASSO 6 – Lungolario IV NOVEMBRE 4 – via BOCCACCIO 10 – via MONTEBELLO 1, interventi localizzati dal 27 al 3 settembre per ripristino definitivo asfalto (impresa Pozzi per conto Lario Reti Holding);

VIA DANTE – VIA RAFFAELLO, intervento di allacciamento colonnine ricarico auto e bici elettriche, il 27 e 28 agosto (impresa Piazza per conto del Comune).