Lecco. Le chiusure notturne per riasfaltare la Statale 36

Anas programma gli interventi per le riasfaltature lungo la SS36

Le chiusure programmate in orario notturno in direzione Milano

LECCO – Anas, ha programmato i lavori per la pavimentazione e il risanamento della sovrastruttura stradale lungo la statale 36 del Lago di Como e dello Spluga tra gli svincoli di Civate e Lecco Malgrate dal km 55,500 al 44,400.

Per consentire lo svolgimento dei lavori, la statale sarà chiusa al traffico a partire da lunedì 19 ottobre fino al 23 ottobre dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo. Il traffico verrà deviato sulla viabilità comunale lungo la Via Lungolario Piave con uscita allo svincolo di Lecco Malgrate (km 55,500) e rientro allo svincolo di Civate (km 44,400).

Inoltre, è stata predisposta la chiusura della statale 36 raccordo in direzione Milano tra lo svincolo di Lecco Ospedale Manzoni (km 2,070) e lo svincolo di Lecco Via Pergola (km 0+000), nella medesima fascia oraria. Il traffico sarà deviato lungo la viabilità comunale con uscita allo svincolo di Lecco Ospedale Manzoni ed ingresso in SS36 allo svincolo di Civate (km 44,400).