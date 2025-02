Lecco: le modifiche alla viabilità da lunedì 24 febbraio

L’elenco delle modifiche alla viabilità in città a partire da lunedì 24 febbraio

LECCO – La prossima settimana (da lunedì 24 febbraio) Lecco sarà interessata da una serie di interventi stradali che comporteranno modifiche temporanee alla viabilità. I lavori includeranno interventi sui sottoservizi e posa cavo fibra ottica. Per limitare i disagi alla circolazione, il Comune ha predisposto deviazioni e restrizioni al traffico, invitando i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea. Di seguito, l’elenco completo delle aree coinvolte e delle relative variazioni alla viabilità.

via COL DI LANA , civico 38, restringimento per lavori di nuovo allaccio fognario dal 24 al 25 febbraio ;

viale MONTEGRAPPA , civico 37, restringimento per lavori sulla rete gas il 24 febbraio ;

via PIETRO NAVA , civico 32, restringimento regolamentato da movieri per lavori sulla rete idrica il 24 febbraio ;

via ALLE VILLETE , civico 34, restringimento regolamentato da movieri per lavori sulla rete idrica il 25 febbraio ;

via GARABUSO , civico 4, restringimento regolamentato da movieri per lavori sulla rete idrica il 26 febbraio ;

via TONALE , civico 2, restringimento con istituzione senso unico alternato per lavori posa cavo fibra ottica dal 24 al 26 febbraio ;

via PILONI , interno via Timavo, restringimento regolamentato da movieri per lavori sulla rete idrica dal 24 al 27 febbraio ;

corso GIACOMO MATTEOTTI , civico 30, interdizione del camminamento pedonale per lavori di ripristino pavimentazione in porfido dal 24 al 27 febbraio ;

via PALESTRO , tra via Ca' Rossa e via Petrarca, interdizione del camminamento pedonale per lavori di ripristino pavimentazione dal 24 al 27 febbraio ;

via BARCAIOLO , civico 1, divieto di transito veicolare, istituzione doppio senso di marcia solo per residenti e attività produttive nel tratto tra il civico 4 e via dei Pescatori e limite massimo di velocità 30 km/h per un intervento di riparazione rete idrica dalle 8.30 alle 13 il 27 febbraio ;

via PLINIO , tratto compreso tra via Mentana e via Linneo, divieto di transito eccetto residenti, istituzione doppio senso di marcia per i residenti e limite massimo di velocità 30 km/h per interventi sulla rete gas dalle 17 del 21 febbraio alle 17 del 28 febbraio ;

via MONTEBELLO , restringimento con istituzione senso unico alternato per lavori posa cavo fibra ottica dal 24 al 28 febbraio ;

via ALLO ZUCCO , restringimento per lavori di asfaltatura dal 24 al 28 febbraio ;

via MARINAI D'ITALIA , civici 1-15, restringimento con istituzione senso unico alternato per lavori posa cavo fibra ottica dal 24 al 28 febbraio ;

via DE GASPERI , civico 18, restringimento regolamentato da movieri per lavori sulla rete gas il 28 febbraio ;

via TAGLIAMENTO , restringimento per rinnovo allaccio acquedotto il 28 febbraio ;

, restringimento per rinnovo allaccio acquedotto ; via VISCONTI, tratto da via Costituzione a via Trieste, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati con segnaletica verticale per lavori di costruzione rete teleriscaldamento dalle 9 del 24 febbraio alle 19 del 3 marzo.

Si segnala, infine, che sabato 22 febbraio alla 17.30 si terrà l’incontro calcistico Lecco – Pro Patria presso lo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco, in occasione del quale le vie adiacenti saranno interessate da alcune modifiche al transito veicolare e alle soste. In particolare, verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, a eccezione di quelli espressamente autorizzati, su tutti gli stalli di sosta di via Pascoli, via Merlini, via Cantarelli, via XI Febbraio (da corso Matteotti a via Cantarelli) e via Mattei dalle 13.30 alle 21.30.