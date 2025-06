Lecco: le modifiche alla viabilità dal 30 Giugno al 6 Luglio

In via Ghislanzoni , all’ altezza del civico 64 , ci sarà un restringimento della carreggiata per il nuovo allaccio della fognatura dall’1 al 2 luglio;

In via Bezzecca, verrà imposto divieto di transito all’altezza dell’intersezione in via Aspromonte e revoca del senso unico, con istituzione del doppio senso di marcia per residenti e attività produttive, oltre che imposizione del limite di 30 km/h nel tratto compreso tra il civico 20 e via Lazzaretto dalle 9.00 alle 18.00 il 1° luglio;