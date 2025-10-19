LECCO – Le modifiche alla viabilità della prossima settimana, che si aggiungono a quelle determinate dall’allestimento del mercato in centro, in programma mercoledì 22 ottobre:
- via MARSALA, divieto di transito ad esclusione dei residenti e attività commerciali per il raggiungimento degli accessi carrai che dovrà avvenire da via Caldone, sospensione senso unico di marcia nel tratto compreso tra l’intersezione con via Caldone e il civico 14 e sospensione senso unico di marcia in via Caldone, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Rimembranza e il civico 19 per esecuzione opere edili dalle 8.30 alle 12.30 di lunedì 20 e venerdì 24 ottobre;
- via CORNO MEDALE, tratto dal civico 2 all’intersezione con via Monte sabotino civico 19, restringimento regolamentato tramite movieri per realizzazione collegamento fibra ottica dal 20 al 24 ottobre;
- via GORIZIA, tratto dal civico 2 al civico 12, restringimento regolamentato tramite movieri per realizzazione collegamento fibra ottica dal 20 al 24 ottobre;
- via LEONARDO DA VINCI, altezza intersezione via Raffaello Sanzio, restringimento regolamentato tramite movieri per lavori di realizzazione rete teleriscaldamento dal 20 al 24 ottobre;
- via OLIVIERI, tratto compreso tra i civici 4 e 6, divieto di transito per riparazione guasto su cabina secondaria dalle 9 alle ore 12.30 il 21 ottobre;
- via MONSIGNOR POLVARA, nel tratto compreso tra le vie Turbada e Fiandra, sospensione doppio senso di marcia e istituzione senso unico in direzione via Fiandra (da via Turbada a via Fiandra) per proroga lavori fino alle ore 18 del 7 novembre;
- via TIMAVO, tratto dal civico 4 all’intersezione con via ai Monti, restringimento regolamentato tramite movieri per realizzazione collegamento fibra ottica dal 27 al 31 ottobre;
- via PILONI, altezza civico 1, restringimento regolamentato tramite movieri per realizzazione collegamento fibra ottica dal 27 al 31 ottobre.