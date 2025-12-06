Lecco, le modifiche alla viabilità della prossima settimana

LECCO – Il Comune di Lecco informa sulle seguenti modifiche alla mobilità previste per la prossima settimana:

Via ALESSIO OLIVIERI, tratto compreso tra i civici 4 e 6, per occupazione suolo, divieto di transito veicolare, dalle 7 alle 19 del 9 dicembre;

corso MONTE ORTIGARA, tratto compreso tra il civico 26/A e l’intersezione con via Ramello, restringimento regolamentato tramite movieri per allacciamento rete bassa tensione il 9 e 10 dicembre;

corso MATTEOTTI, altezza civico 94, restringimento per dispersione acqua il 9 dicembre;

via GORIZIA, altezza civico 42, restringimento per dispersione acqua il 10 dicembre;

via MONTELUNGO, altezza civico 15, restringimento per nuovo allacciamento l’11 dicembre;

via DELL’ISOLA, tratto compreso tra i civici 3/A e 11, per occupazione suolo, divieto di transito veicolare nel tratto compreso tra i civici 3/A e 11 e istituzione doppio senso di marcia nel tratto compreso tra il civico 12 e l’intersezione con via Varese dalle 7 alle 17.30 del 12 dicembre.

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371