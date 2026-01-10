LECCO – Le modifiche alla viabilità della prossima settimana:
- via VOLTA, tratto compreso da piazza Diaz a via Montello, divieto di transito e sospensione rilevazione accessi ZTL da via Volta per ripristino pavimentazione dalle 9 del 12 gennaio alle 18 del 31 gennaio;
- via CAVOUR, sospensione senso unico di marcia, istituzione doppio senso di circolazione con accesso e uscita da via Cairoli, limite di 30 Km/h e divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati con segnaletica verticale per ripristino pavimentazione dalle 9 del 12 gennaio alle 18 del 31 gennaio;
- via TONIO DA BELLEDO, altezza intersezione via dell’Eremo, restringimento per realizzazione collegamento fibra dal 12 al 16 gennaio;
- viale TURATI altezza civico 98 nel tratto compreso tra via Perazzo e via Capodistria, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati con segnaletica verticale per smontaggio gru di cantiere dalle 7 alle 17 il 13 gennaio.