Lecco, le modifiche alla viabilità della prossima settimana

Le modifiche alla viabilità in programma settimana prossima
Mercoledì 23 settembre verrà allestito il mercato in centro
LECCO – Ecco le principali modifiche alla viabilità della prossima settimana, che si aggiungono a quelle determinate dall’allestimento del mercato in centro, in programma mercoledì 23 settembre:
- via AI POGGI, altezza civico 2, restringimento regolamentato da movieri per nuovo allaccio acquedotto il 23 settembre;
- viale MONTEGRAPPA, altezza civico 26, senso unico alternato regolamentato mediante impianto semaforico e limite di 30 km/h sul tratto interessato dai lavori per nuovo allaccio acquedotto dalle 20 del 24 settembre alle 6 del 25 settembre;
- via GIOTTO, altezza civico 5, restringimento regolamentato da movieri nuovo allaccio acquedotto il 25 settembre;
- via GAUDENZIO FERRARI, altezza civico 22, restringimento con istituzione senso unico alternato regolamentato da movieri per lavori rete idrica il 21 settembre;
- via PARINI, tratto compreso tra le vie Ongania e Grassi, divieto di transito per un intervento di asfaltatura dalle 20 del 21 settembre alle 6 del 22 settembre e dalle 20 del 22 settembre alle 6 del 23 settembre.
Per maggiori informazioni:
Servizio viabilità – 0341 481316
Servizio manutenzione – 0341 481371
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