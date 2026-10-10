Lecco, le modifiche alla viabilità della prossima settimana

LECCO – Il Comune di Lecco segnala le seguenti modifiche alla viabilità della prossima settimana, che si aggiungono a quelle determinate dall’allestimento del mercato in centro, in programma mercoledì 14 ottobre:
via DEL ROCCOLO, tratto compreso tra le vie Achille Grandi e dell’Eremo, divieto di transito per ripristino asfalto, dalle 21 alle 6 dal 12 al 16 ottobre;
via ALLE FUCINE, altezza civico 5, restringimento per nuovo allaccio gas metano, il 12 e il 13 ottobre;
via TONIO DA BELLEDO, altezza civico 125, restringimento per nuovo allaccio idrico, il 14 e il 15 ottobre;
via VALPOZZA, altezza civico 10, restringimento per nuovo allaccio gas metano, il 14 ottobre.
via VALPOZZA, intersezione via Valsassina, restringimento per nuovo allaccio gas metano, il 15 e il 16 ottobre.
Per maggiori informazioni:
Servizio viabilità – 0341 481316
Servizio manutenzione – 0341 481371
Si segnalano inoltre, le modifiche alla viabilità previste dalla Prefettura di Lecco per il passaggio di domani, sabato 10 ottobre, de Il Lombardia disponibili a questo collegamento.
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