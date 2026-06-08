Lecco, le modifiche alla viabilità della settimana

Provvedimenti temporanei in vigore nei prossimi giorni per manutenzioni, interventi sulla rete dei sottoservizi e lavori privati

Le modifiche si aggiungono a quelle già previste per l’allestimento del mercato cittadino in programma mercoledì 10 giugno

LECCO – Nuove modifiche alla viabilità interesseranno nei prossimi giorni diverse zone della città. I provvedimenti, comunicati dal Comune di Lecco, si aggiungono alle limitazioni già previste per l’allestimento del mercato cittadino in programma mercoledì 10 giugno.

In via Trieste, all’altezza del civico 4, sarà istituito il divieto di transito per consentire lo stazionamento di un’autogrù. Tra il civico 6 e via Aspromonte verrà inoltre attivato il doppio senso di marcia riservato ai residenti. Le modifiche saranno in vigore dalle 22 di giovedì 11 giugno alle 6 di venerdì 12 giugno.

In via ai Poggi, all’altezza del civico 17, è previsto un restringimento della carreggiata regolamentato da movieri per lavori di manutenzione dell’acquedotto nelle giornate di giovedì 11 e venerdì 12 giugno.

Divieto di transito anche in via Salita dei Bravi, nel tratto compreso tra il civico 3 e viale Montegrappa, dove sarà istituito il doppio senso di marcia per i soli residenti. Il provvedimento, necessario per lavori eseguiti per conto di privati, sarà attivo dalle 9 alle 17 di martedì 9 giugno.

In via Amendola, all’altezza del civico 26, è previsto un restringimento parziale della carreggiata con regolazione tramite movieri per consentire la posa della rete di teleriscaldamento. I lavori si svolgeranno da mercoledì 10 a martedì 16 giugno.

Infine, in via Luini, all’altezza del civico 6, saranno attivi un restringimento della carreggiata regolamentato da movieri e una lamiera carrabile per consentire interventi sulla rete del gas. Le modifiche resteranno in vigore da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno.